Mãe entra em desespero ao descobrir que o nome da filha é um termo médico

Uma mãe decidiu compartilhar suas preocupações após descobrir que o nome de sua filha também é utilizado como um termo para identificar uma condição médica no campo da neurologia. Segundo ela, ao escolher o nome da menina, oito anos antes, ela não tinha ideia dessa informação.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe, desesperada publicou sua situação em um tópico do fórum online Mumsnet, onde pediu ajuda aos demais usuários por temer que a filha se torne alvo de bullying na escola.

De forma anônima ela conta: “Minha filha de oito anos se chama Alexia. Quando ela nasceu eu sabia sobre a dislexia, mas este termo não era amplamente divulgado e não me pareceu que o nome dela pudesse ser associado a este, ou a outro, termo médico”.

“Nós nos esforçamos muito para escolher um nome do qual os dois gostamos e não queríamos utilizar Alexa por motivos óbvios. Quando tentei pedir ajuda e comentários sobre os nomes, ouvi diversas coisas negativas, e minha ansiedade piorou bastante, então deixei para lá”.

Ela descobriu que o nome da filha é um termo médico

A situação da mãe complicou depois que ela descobriu que Alexia também pode ser utilizado para designar uma condição médica. Na literatura médica, o termo é utilizado para a perda da capacidade de leitura decido a lesão cerebral, dano ou trauma.

“É realmente ruim o nome que escolhi par minha filha? O que você pensaria se ouvisse uma criança ser chamada por esse nome”?

Para a maioria das pessoas, a última coisa que elas pensariam é na conotação médica do nome.

“Acho um nome adorável e nunca tinha ouvido falar do termo médico mesmo sendo da área da saúde. Acho que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre alexia, principalmente porque deve ser pronunciado de forma diferente”, comentou uma pessoa.

“Não acho que tem algo errado com o nome! Se ela se incomodar com isso quando for mais velha poderá ser chamada como Lexi, Lex, Ali, Alex e outros derivados”, sugeriu outra.

“Acho que você está exagerando. Seria justo ter essa preocupação caso o nome dela fosse Dislexia ou Clamídia, como já vimos por aqui, mas Alexia é perfeitamente aceitável”, finalizou outra.