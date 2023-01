Namorado é criticado por se recusar a pagar um café para a companheira

Um rapaz está sendo duramente criticado na internet depois de compartilhar sua opinião polêmica sobre as divisões de contas em um namoro. Segundo ele, após hospedar e alimentar a companheira por três dias, ela é quem deveria arcar com os custos de um café.

Conta sua história no Reddit, ele revela os motivos que o levaram a tomar essa decisão. De forma anônima, ele explica que sua companheira é estudante e vive com o orçamento restrito, enquanto ele tem um trabalho “razoavelmente bom” para alguém da sua idade.

“Eu a ajudo pagando o jantar quando saímos e fazendo comida para ela sempre que ela vem me visitar. Mas eu sou mão fechada quando o assunto é dinheiro, então não gosto de gastar muito com as coisas”, conta o jovem.

Segundo ele, isso já foi motivo de discussões entre o casal sendo que no início do relacionamento ele pretendia que os dois “dividissem as contas igualmente” enquanto ela esperava que ele pagasse pelos encontros.

No entanto, a situação piorou depois que a jovem decidiu passar um final de semana estendido na casa do namorado.

Ele ficou revoltado!

Ao saber que o namorado teria uma sexta-feira de folga, a jovem decidiu visitá-lo para aproveitar alguns momentos ao lado do companheiro.

“Eu fiz um jantar para ela e no sábado de manhã fiz um belo café da manhã na cama. Depois nós saímos para almoçar em um restaurante legal. Quando voltamos eu a deixei usar minha sala de trabalho para estudar. Tentei ser mais compreensivo e legal com ela por causa de outras coisas que estão acontecendo na vida dela”.

“Tudo ia bem, mas com o passar dos dias ela continuava ficando mais e mais no meu apartamento e por mais que eu goste de ficar ao lado dela, eu também gosto de ter momentos sozinho para relaxar e trabalhar nos meus projetos pessoais. Não queria pedir a ela para ir embora e causar uma discussão desnecessária”, relata o jovem.

“Ela foi embora só no domingo, quando a levei até a estação de trem. No caminho nós paramos para um café e ela fez o pedido para nós dois, eu já estava irritado por passar os dias anteriores pagando tudo, então nem mesmo levei a carteira. Quando chegou a hora de pagar ela ficou surpresa por eu deixar isso com ela”.

Leia também: ‘Foi a coisa mais confortável que usei durante toda a gravidez’, afirma gestante

Após ver a jovem procurar desesperadamente por algum cartão na própria bolsa, ele decidiu usar o celular para pagar pelo café, mas ainda assim não conseguiu evitar uma discussão.

“Ela disse que é egoísta da minha parte fazer estes ‘jogos’ com ela e eu disse que achava justo ela pagar pelo café já que eu banquei tudo no tempo que ela esteve em minha casa”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, os dois precisam rever sua ideia de relacionamento saudável: “Vocês dois estão agindo errado. Ela por se aproveitar de você, intencionalmente ou não. E você por não ter tido uma conversa madura com ela sobre o assunto e a feito passar vergonha no café”.

“Vocês dois precisam conversar e estabelecer limites aceitáveis. Fale para ela quer você não está de acordo com os comportamentos dela e exemplifique seus motivos. Se ela te amar, vocês vão conseguir conversar e chegar a um acordo”, comentou outra pessoa.