Mulher proíbe marido de ver o parto do filho após decepção com o gênero do bebê

Uma mulher ficou completamente em choque e enfurecida com a mudança de atitude do seu marido ao saber de um “erro” na revelação do sexo de seu segundo filho. Segundo ela, o pai da criança mudou “da água para o vinho” ao saber que teria um menino e não de uma menina como anteriormente revelado.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe, que permaneceu anônima, utilizou um tópico do Reddit para compartilhar sua decisão com outras pessoas e tentar entender se agiu de forma errada em sua decisão.

Segundo relato, o casal inicialmente foi informado de que o bebê seria uma menina assim como a primeira filha deles. No entanto, um novo exame revelou que o primeiro médico estava enganado e que eles estavam esperando por um menino.

“Na mesma hora meu marido saiu pulando e gritando. Ele ligou para todos os amigos e familiares para contar a novidade e saiu abraçando nossa filha enquanto dizia que ela estava ganhando um irmão”, conta.

A mulher ficou decepcionada com a reação do marido

Continuando sua história, a mulher revela que confrontou o marido sobre suas atitudes já que, ao saber que seria pai de uma segunda menina, ele não demonstrou “nem um terço” da alegria que teve ao saber que seria pai de um menino.

“Ele disse que ficou feliz porque queria ter um menino, e não outra menina. Eu fiquei extremamente furiosa e não quero mais que ele participe do chá de bebê e muito menos do parto”, conta.

“No início ele achou que eu estava brincando, mas quando percebeu que eu estou falando sério ele passou a entrar em diversas discussões comigo”, revela a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está deixando os hormônios tomarem conta e agirem por vontade própria.

“É uma atitude ridícula! Não é como se ele tivesse raiva da possibilidade de ter outra menina. Ele estava animado com isso e ficou mais animado ao saber que teria um filho e uma filha”, opinou uma pessoa.

“Que decisão terrível! Seu marido já é pai de uma menina e estava apenas animado por agora também ser pai de um menino”, finalizou uma segunda pessoa.