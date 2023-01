Mulher interfere na dieta do marido com prato vegano sem avisá-lo (Reprodução/Pixabay - Monika)

Uma mulher, de 43 anos de idade, relatou ter interferido na dieta do marido, de 48, sem que ele soubesse, oferecendo-o um prato vegano para introduzir um novo estilo de vida. Contudo, o desfecho foi de um clima desconfortável ao casal. Na plataforma Reddit, o texto foi publicado por meio da usuária u/Wise_Art_6643, nesta segunda-feira (9).

“Então, é o seguinte: sou vegana há cerca de um ano e meu marido é o tipo de pessoa que come carne com batatas. Ele adora bife com bacon e geralmente não está muito interessado em experimentar opções veganas” iniciou o relato na plataforma.

“No entanto, tenho tentado fazer com que ele pelo menos considere comer mais refeições à base de plantas para o bem de sua saúde. Às vezes fico preocupada com ele porque ele é muito gordo e seu IMC também é bastante alto”, continuou a mulher.

Prato de planta e descoberta espantosa

De acordo com a autora do relato, ela tem tentado preparar refeições saudáveis ao marido, como forma de incentivá-lo a melhor sua saúde, além de se exercitar. Embora tenha afirmado apostar nos pratos criativos, seu parceiro parecia não se interessar muito.

“É por isso que, no último sábado à noite, decidi resolver o problema com minhas próprias mãos. Fiz uma deliciosa lasanha vegana para o jantar, sem contar ao meu parceiro que era totalmente vegetal”, escreveu ela.

Para sua surpresa, seu marido gostou do preparo e até mesmo repetiu. Depois do jantar, a mulher deixou escapar que o preparo era vegano e criou um clima de desagradável com o parceiro, que “não gostou nada”.

“Defendi minha decisão dizendo a eles que estava preocupada com sua saúde e queria que ele ficasse mais magros e melhor, mas meu parceiro disse que era muito imaturo da minha parte e que eu poderia ter falado diretamente com ele”, finalizou.

