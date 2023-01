Evento de tecnologia traz as invenções mais surpreendentes e curiosas lançadas nos últimos tempos

As tecnologias estão avançando cada vez mais rápido e ideais que antes eram vistas como loucas e muito visionárias hoje em dia estão próximas a se tornar possíveis. Contudo, nem toda invenção é para salvar a humanidade, já que algumas são minimamente curiosas e até mesmo engraçadas.

O evento Consumer Electronics Show (CES) 2023, que ocorreu em Las Vegas de 5 a 8 de janeiro é considerado o maior evento tecnológico do mundo e reuniu algumas dessas invenções. Confira as mais curiosas interessantes a seguir.

Tradutor de bebê

Você já se deparou com uma conversa profunda com um bebê, mas não entendeu nada do que ele disse? Bom, seus problemas poderiam ser evitados se você tivesse um Q-Bear. Segundo o The Mirror, o dispositivo utiliza inteligência artificial para analisar o choro do bebê as suas necessidades. Além disso, se for identificado que o bebê está com sono, o aparelho da Quantum Music começa a tocar música automaticamente.

Evento de tecnologia traz as invenções mais surpreendentes que serão lançadas em 2023 Imagem: reprodução Quantum Music (Q-Bear)

Verificador de amadurecimento de abacate

Quem nunca se pegou analisando profundamente se alguma fruta estava realmente madura ou não e acabou errando? Com o verificador de amadurecimento de abacate esse é outro problema que não vai mais ocorrer. Com um scanner que utiliza um laser infravermelho, o aparelho promete analisar se o abacate está ou não maduro. A One Third, responspável pela invenção disse que desta forma o desperdício de alimentos podem ser reduzidos 25%

LEIA TAMBÉM: 4 invenções criadas em 2022 que são úteis para a humanidade

The Dutch company One Third is committed to reducing food waste one piece of produce at a time, by helping people quickly and accurately determine what produce is just right to take home and eat. #CES2023 pic.twitter.com/Wp3YRSrD2f — WIRED (@WIRED) January 6, 2023

Carimbo de tatuagem

Você é uma pessoa confusa e sempre quis ter uma tatuagem, mas tem medo de se arrepender? O Prinker pode te ajudar a realizar um teste antes de fazer o desenho definitivo.

Desfibrilação portátil

Se você não achou as invenções anteriores tão eficazes, provavelmente essa vai te surpreender positivamente. O desfibrilação portátil Lifeaz cabe em uma bolsa e pode ser utilizado para analisar as condições do pacientes e até mesmo ajudar o coração a bombear.

LEIA MAIS: “Que idiota”: Homem causa indignação após pintar seu cachorro como Pikachu