Sogra critica habilidades domésticas da nora, mas se recusa a oferecer ajuda

A época de férias e final de ano geralmente é um momento de paz e união em família, mas em alguns casos pode ser exatamente o oposto. Recentemente, uma mãe buscou ajuda em um fórum online depois de precisar lidar com as críticas constantes de sua sogra sobre a forma como ela cuida dos filhos e de casa.

Conforme publicado no The Mirror, a mulher utilizou um tópico do Mumsnet para desabafar sobre as atitudes da mãe de seu marido, que está hospedada na casa deles para uma temporada de férias.

“Minha sogra chegou em nossa casa no dia 18 de dezembro e não vai embora tão cedo. Eu já estou completamente cansada de ter ela aqui em casa! Meu marido trabalha a maior parte do tempo, ele é médico, então todos os cuidados com a casa, os filhos e agora com a mãe dele, depende de mim”, conta.

“Meu marido acha que sua mãe é uma pessoa incrível e que não comete erros, mas ele não presta a menor atenção a forma como ela fala comigo”.

Ela não sabe como agir

Segundo a mulher, sua sogra passou a maior parte do tempo criticando suas habilidades em lidar com os filhos e as tarefas domésticas, mas em momento algum se ofereceu para ajudá-la mesmo que com apenas uma louça suja na pia.

“Eu não sei mais o que fazer. Meu marido não me escuta quando reclamo disso come ele e não posso pensar em suportar isso novamente”, questiona a mulher.

Para os usuários do fórum, ela precisa achar uma forma de fazer o marido perceber os problemas desta situação.

“Tente sugerir a ela que se hospede em um hotel próximo a sua casa, ou então tente sair de casa e a deixe tomar conta de tudo”, sugeriu uma pessoa.

“Grave as ofensas dela com seu telefone e reproduza o áudio para seu marido. Acredito que ao ouvir ele perceba como a mãe dele age com você quando ele não está por perto”, comentou outra.