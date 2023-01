Noiva não permite que a filha vá ao casamento com uma camiseta do Manchester City

Uma mãe está passando por um momento delicado com sua filha adolescente depois que a jovem se recusou a usar uma roupa formal para comparecer ao casamento da mãe. Segundo a noiva, a menina pretende ir ao casamento usando uma camiseta do Manchester City.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe contou sua história no Reddit e pediu ajuda para descobrir formas de fazer a filha mudar sua decisão.

A noiva, que tem 34 anos, conta que se casará em oito meses e inicialmente pretendia que a filha utilizasse um belo vestido de dama de honra, no entanto, ela mudou de ideia ao saber que a jovem tem planos de usar uma “camisa do Manchester City, acompanhada de uma saia longa preta e sandálias de couro pretas”.

“O problema é que ela se recusa a usar qualquer coisa forma por sentir que esse tipo de roupa não a representa”, conta a noiva.

“Eu disse a ela que se ela não mudar de opinião será melhor não ir ao casamento, mas ela diz que se não for então continuará me considerando uma pessoa solteira. Já discutimos muito sobre isso e ela não muda de ideia”.

O noivo está ao lado da adolescente

Segundo a mulher, seu noivo, que tem 41 anos, acredita que as roupas escolhidas pela jovem não são grande coisa e que é mais importante que ela esteja presente no casamento do que fora dele por se recusar a usar um vestido.

Para os usuários do Reddit, a postura do noivo está correta e a mãe deve repensar seu posicionamento.

“Arrisco dizer que isso vai além do que ela pretende vestir no casamento. Ela gosta do seu noivo? O pai dela ainda é vivo e presente na vida dela? Ela escalou a situação muito rápido por conta do assunto ‘roupa’”, comentou uma pessoa.

“Ela tem 12 anos, então a deixe usar o que quiser e depois dê risada disso junto dela. Isso, é claro, se ela não deixar de falar com você depois de se tornar adulta”, comentou outra.