Mulher é criticada por se recusar a ir ao chá de bebê da amiga: ‘Não estava interessada’

Uma mulher relatou ter dispensado o chá de bebê da amiga, logo após ter sido convidada. De acordo com ela, houve uma razão pela qual decidiu não ir, mas ainda assim foi criticada na web. O relato foi compartilhado no Reddit, nesta sexta-feira (6), por meio do usuário u/Opposite-Misture9738.

“Recentemente, recebi um convite para o chá de bebê de uma amiga. O problema é que eu realmente não gosto de crianças. Eu os acho barulhentos, bagunceiros e geralmente desagradáveis de se estar por perto”, iniciou o relato na plataforma.

“Eu disse à minha amiga que não estava interessada em ir ao banho e ela ficou muito chateada. M acusou de ser egoísta e de não ser uma boa amiga. Falou que só porque eu não gosto de crianças não significa que não posso comemorar sua chegada” continuou.

Veja mais:

Críticas em relação ao convite negado

Ao finalizar o relato, a mulher contou ser se sentido culpada de não querer ir ao chá de bebê da amiga, mas também não queria “passar uma tarde inteira rodeada de bebês chorões”.

“Sou babaca por não querer ir ao banho? Ou está tudo bem priorizar meu próprio conforto e felicidade nesta situação?”, finalizou ela com um questionamento.

Na seção de comentários, os usuários do fórum criticaram o posicionamento da autora. Um dos comentários mais votados dizia:

“Você é babaca pelo motivo que deu. Poderia ter inventado uma desculpa menos ofensiva (como dizer que você está ocupada naquele dia, mas ainda assim mandasse um presente a ela). Dispensar uma amiga porque você não gosta de crianças é uma atitude babaca”, criticou um usuário da rede.

“Está tudo bem não gostar de crianças, mas engula por algumas horas por sua amiga. Não vai te matar. Quando ouço ‘priorizar meu conforto e felicidade’, não consigo imaginar o quão você é superficial e egocêntrica”, continuou outro redditor.