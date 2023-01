Mulher divide opiniões após publicar vídeo fazendo a sobrancelha da filha de 4 anos

Na última semana, viralizou no aplicativo de vídeos TikTok um registro publicado por uma mulher identificada como Vick Oliveira. Nele, ela mostra o passo a passo de como limpa a sobrancelha de sua filha de 4 anos.

Na publicação, que já acumula 2,2 milhões de visualizações, mais de 140 mil curtidas e diversos comentários, Vick, que é designer de sobrancelhas, revela que limpa as de sua filha, pois a criança tem muitos pelos em volta do rosto. Ela conta que realiza o procedimento com bastante cuidado, mas que a menina já está acostumada e fica quietinha até encerrar.

Durante todo o vídeo, é possível ver Vick fazendo a limpeza da sobrancelha da pequena, após realizar as devidas marcações com uma linha, e também limpando os pelos da testa.

Para encerrar, a designer utiliza uma pasta com brilhos, apenas para arrepiar a sobrancelha, alegando que a criança ama, mas que sai ao lavar, mostrando o resultado final.

“Lembrando que, eu não faço isso sempre, é uma vez por mês e olhe lá. Eu espero encher bem, apesar de que cresce em 3 dias” encerrou Vick. Assista:

Nos comentários da publicação, que já ultrapassam a marca de 3 mil, internautas elogiaram a atitude da designer de sobrancelhas. “Faça isso sim, mãezinha. Eu tenho muitos pelos no rosto e na infância sofri com comentários maldosos” escreveu a primeira.

“Queria ter tido esses cuidados na infância e adolescência” relevou a segunda. “Acho importante e lindo esse cuidado” declarou a terceira. “Tenho certeza de que quando crescer, ela vai agradecer a mãe. Quem dera se minha mãe tivesse feito isso comigo” declarou mais uma.

No entanto, apesar dos muitos comentários positivos, diversas pessoas desaprovaram a atitude da mulher. “Inacreditável, gente. Inacreditável! Isso jamais deveria ser normalizado” comentou uma usuária. “Que absurdo!” declarou mais uma. “4 aninhos? Não, aí é loucura” escreveu outra.

