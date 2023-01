Homem fica chateado ao saber que a esposa quer dar ao filho o nome de um amigo

Um homem ficou completamente desolado depois de descobrir que a esposa queria batizar o filho do casal com o nome de um de seus melhores amigos, morto anos antes em decorrência do vício de drogas.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit e pediu pela opinião de outros usuários.

Sem se identificar, ele conta que está em um relacionamento com a esposa há quatro anos, sendo que se casaram há dois. Como os dois cresceram em bairros completamente distantes eles não tiveram contato enquanto crianças e adolescentes, o que fez com que seu círculo de amizades fosse completamente diferente.

Por isso, o homem desconhecia os motivos que levaram sua esposa a querer dar o nome de Pete a seu primeiro filho.

“Nós estávamos finalizando as ideias de nomes para bebês e decidimos que teria um primeiro nome, depois Pete e o sobrenome. Fiquei feliz até descobrir, pela minha sogra, que Pete era uma homenagem ao amigo morto de minha esposa”.

Ele passou a não concordar com a ideia

Segundo o homem, no momento em que soube da possível homenagem ele tentou guardar seus sentimentos para conversar a sós com a esposa.

“Ela me contou que Pete era seu melhor amigo desde a infância e que infelizmente ele acabou se envolvendo com drogas pesadas e faleceu três anos antes de nos conhecermos. A desculpa dela para não me contar é de que é ‘difícil’ falar sobre isso”.

“Embora eu entenda o sentimento, não quero que meu filho leve o nome de alguém que minha esposa perder, muito menos de um viciado. Sugeri outros nomes, mas ela se recusa a ceder. Eu só não entendo o motivo dela querer lembrar de algo horrível através do nosso filho”. (sic.)

Leia também: Pai tem problemas com a ex-mulher após ela fazer a filha se sentir ‘indesejada’

Um dos usuários do Reddit decidiu mostrar a ele uma outra opinião: “Sua esposa escondeu o motivo de gostar do nome e é compreensível sua reação. Parece que ela precisa conversar com alguém sobre essa perda para conseguir lidar melhor com isso”.

“O vício é uma doença e reduzir a existência de uma pessoa a ele é algo insensível. Sua esposa não quer se lembrar do vício e da perda do amigo, mas sim de quem ele era nos anos anteriores. Você precisa repensar suas atitudes”, comentou outra pessoa.