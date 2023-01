Alerta por serpentes marinhas extremamente venenosas em praia; parecem mortas, mas atacam

Reprodução (Imagem do NYT, Aline Guémas)

Um alerta foi emitido para banhistas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, depois que serpentes marinhas venenosas começaram a aparecer na costa.

De acordo com a Agência Ambiental de Abu Dhabi (EAD), como foi divulgado pelo jornal El Correo, essas serpentes possuem uma picada fatal, por isso as pessoas devem evitar se aproximar.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a EAD desaconselhou perturbar ou manusear estes bichos caso sejam vistos na praia, por mais que pareçam mortos.

Isso acontece porque as serpentes podem ficar imóveis devido a sua dificuldade em deslocar-se em terra. Sendo assim, elas esperam muitas vezes que a maré suba e as leve de volta para o mar.

Apenas algumas das cerca de 70 espécies conhecidas de cobras marinhas no mundo vivem nas águas dos Emirados Árabes Unidos . Eles podem crescer até dois metros de comprimento e são encontrados em águas rasas, recifes de corais e praias.

As serpentes marinhas que podem se “apaixonar” por humanos

A maioria das espécies de cobras marinhas são venenosas e as cobras do mar verde-oliva (Aipysurus laevi) são conhecidas por nadar até os mergulhadores e até mesmo se enrolar neles.

Sua picada é mortal e pesquisadoras descobriram a razão deste comportamento, o que deixou muita gente espantada.

Um estudo divulgado no Scientific Reports, mostrou que estes animais se aproximam dos mergulhadores com mais frequência durante a temporada de reprodução, que ocorre durante os meses de inverno do hemisfério sul, entre maio e agosto.

Foi constatado que as cobras machos são as que mais nadam em direção aos mergulhadores e isso acontece por motivação sexual.

As cobras se “apaixonam” por humanos porque confiam apenas na sua visão, que é precária. Dessa maneira, os machos, que são um pouco menores do que as fêmeas, se entusiasmam e buscam garantir uma parceira o mais rápido possível.

“Na verdade, ele é apenas um cara apaixonado à procura de uma namorada e cometendo um erro muito bobo”, disse o pesquisador Rick Shine.

Em algumas ocasiões, essas cobras lamberam mergulhadores, que são aconselhados a deixá-las se aproximarem e deslizar tranquilamente, já que a rapidez desse animal na água não deixa ninguém escapar.