VÍDEO: Jovem impede que pessoas matem cobra e acaba em estado grave após picada

Um jovem de 23 anos foi picado por uma cobra venenosa ao tentar salvar a vida do animal. O caso ocorreu no rio Pance, em Cali, na Colômbia.

De acordo com o jornal El Tiempo, pessoas que nadavam no local encontraram uma jararaca e queriam matá-la. O jovem então capturou o animal para defendê-lo e foi picado

A vítima está fora de risco vital, mas os médicos tentam salvar um de seus membros, já que o veneno da jararaca pode provocar lesões no local da picada, tais como hemorragia e necrose que podem levar, em casos mais graves, a amputações dos membros afetados, segundo a Fapesp.

No local, a jararaca é chamada de Mapaná e é uma das maiores causadoras de acidentes com cobras venenosas. No Brasil, as picadas de jararaca respondem por cerca de 90% do total de acidentes com humanos envolvendo serpentes.

O graduando em ciências biológicas na Universidade Federal de Goiás, Matheus Reis, usou seu perfil no Twitter “Legião escamada”, para divulgar o resultado de uma picada de jararaca.

Ele trouxe a imagem com o intuito de informar que o acidente poderia de ser evitado com o uso de calça, bota e perneira.

Esse é o resultado de uma picada de jararaca (Bothrops sp), acidente que pode ser evitado com o uso de calça, bota e perneira.

É importante recordar que não se deve nunca tentar capturar o animal se você não tem experiência porque pode ser perigoso. Sempre entre em contato com um órgão ambiental, como o Ibama ou o Corpo de Bombeiros.

