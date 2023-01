Turista ‘estraga’ pedido de casamento enquanto tenta tirar uma ‘foto perfeita’

Um homem viu seu pedido de casamento ser lentamente arruinado por uma turista um tanto quanto desatenta. Segundo compartilhado pelo casal no TikTok, a mulher chegou a “cutucá-los” para conseguir tirar uma foto no famoso ponto turístico.

Conforme publicado pelo The Mirror, o casal de TikTokers teve seu grande momento em frente às Cataratas de Gullfoos, um famoso ponto turístico na Islândia conhecido como Cachoeira de Ouro.

Imagens do momento foram compartilhadas em um pequeno clipe onde é possível ver o momento exato em que a turista decide “fazer parte” do cenário e arruinar as fotos do casal.

“Veja como esta mulher consegue destruir o vídeo do meu pedido de casamento”, esqueceu a noiva, Jordan, na legenda da publicação.

Na filmagem é possível ver quando Jordan e seu companheiro posam para fotos em frente ao ponto turístico se perceberem que estavam sendo gravados pelo cinegrafista escondido. Em determinado momento, a jovem é surpreendida quando o namorado se ajoelha e a pede em casamento.

Ela disse sim!

Enquanto o homem aguarda pela resposta de sua companheira, que visivelmente está em choque, é possível ver o momento em que uma turista passa por trás do casal e até mesmo pisa no pé do homem para conseguir tirar uma boa foto da paisagem.

Passado o choque inicial com o pedido, Jordan disse o esperado “sim” e abraçou seu companheiro, rendendo uma sequencia de fotos que ficarão na memória do casal. Apesar do momento carinhoso, foi possível ver que claramente a presença da turista acabou atrapalhando os registros do casal.

“Honestamente, eu acabei achando engraçado e não me importo muito já que ficou divertido de assistir”, comenta Jordan.

Entre os usuários, as reações variaram entre o riso e a indignação, com até mesmo alguns comentando que a ação foi proposital.

“Você não tem como me convencer de que ela não agiu de propósito”, comentou uma pessoa.

“Foi completamente proposital! Eu fiquei completamente enfurecida ao ver isso”, comentou outra.