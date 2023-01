Sogra decide dizer o verdadeiro motivo pelo qual não gosta da esposa do filho

Uma mãe usou o Reddit para mostrar o quanto as ações direcionadas aos filhos pode afetar também os pais. Segundo relato anônimo, o fato de sua nora ter praticado bullying contra sua filha na época da escola foi determinante para suas atitudes diante da esposa de um dos filhos.

Contando sua história, a mãe pede a opinião de outras pessoas para saber se esta lidando corretamente com o fato de um de seus quatro filhos ter se casado com uma das mulheres que costumava agredir verbalmente sua filha na época da escola.

“Meu filho mais novo se casou com uma das responsáveis por fazer minha filha sofrer durante seus anos de colegial. As agressões foram determinantes para a saúde mental da minha filha e a fizeram desenvolver comportamentos destrutivos e na época eu fiz tudo o que estava a meu alcance para garantir que ela fosse punida”, conta.

“Mesmo vendo o quanto sua irmã foi impactada pelas agressões, meu filho decidiu iniciar um relacionamento com essa mulher um tempo depois que eles se formaram. Apesar dela ter mostrado mudanças significativas, não consigo perdoá-la pelo que ela fez com minha filha e guardei estes sentimentos para mim. Minha filha não parece se importar com a presença dela”.

Ela decidiu ter sua vingança

Segundo a mulher, o relacionamento dela com a esposa de seu filho mais novo é completamente diferente do relacionamento com as esposas de seus outros filhos, as quais ela afirma ver como suas próprias filhas.

“Eu planejei uma noite de minas com minha filha e duas das minhas noras, decidi manter isso escondido da esposa do meu caçula porque não a quero por perto. Recentemente ela acabou descobrindo e ficou chateada com a situação”, conta.

“Ela veio me perguntar porque a trato diferente de minhas outras noras e eu fui sincera. Disse que ela nunca será parte da minha família por causa do que ela fez com minha filha anos atrás e que ela deveria estar feliz em poder se aproximar da minha família ao invés de tentar forçar um relacionamento que não terá”.

“Horas depois que ela e meu filho foram embora eu recebi um telefonema dele dizendo que eu a fiz passar horas e horas chorando por conta da minha resposta”.

Os usuários do Reddit se dividiram ao opinar sobre o caso, mas a grande maioria ficou contra a atitude da mulher.

“Ela não é a mesma pessoa que era naquela época. Me parece que você apenas está tentando justificar sua raiva dela e fazê-la sofrer do que realmente evoluir como pessoa”, comentou uma pessoa.

“Você viu as agressões dela de outra perspectiva. Se alguém magoar um filho meu, eu farei tudo o que puder para fazê-lo sofrer mesmo que entre para a minha família”, comentou outra ao lado da mãe.

“Se sua filha está ok com a situação, você não deveria agir dessa forma. Você apenas está garantindo que seu filho se afaste de você”, finalizou uma terceira.