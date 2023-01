Mulher se decepciona com o anel de noivado: ‘Sei que meu noivo pode pagar mais’

Indo na contramão de como muitas mulheres se sentem ao receber um pedido de casamento feito pelo amado, uma noiva declarou ter se sentido “completamente decepcionada” ao ver o anel de noivado escolhido por seu companheiro.

Contando sua história no fórum online Mumsnet, a mulher afirma que além do companheiro ter “economizado demais” ao comprar o anel, a peça em questão era muito grande para seu dedo.

Segundo o The Mirror, que compartilhou o relato feito por ela, apesar de não ser fã de joias a mulher ficou completamente desanimada pois o anel de noivado era a única peça pela qual ela realmente tinha alguma expectativa.

“Odeio admitir, mas quando vi o anel eu imediatamente fiquei decepcionada. Parecia uma peça barata comprada em qualquer lugar e não era nada do que eu esperava”, conta.

“Não sou uma pessoa que é extremamente fã de joias, então minhas expectativas sobre um anel de noivado não eram altas e eu não esperava receber uma peça extravagante. Apenas algo mais adequado”.

Ela decidiu pesquisar sobre o anel

Em seu relato a mulher revela que a aparência da peça não é o único problema, mas que a grande questão está em sua usabilidade, uma vez que o tamanho do anel é maior do que seu dedo. Após dois meses do pedido e já sabendo dessa questão, o homem não fez questão de falar com ela sobre como adaptar o aro do anel.

“Por curiosidade eu decidi pesquisar a marca do anel que ele me deu. Quando joguei na internet vi que era feito de zircônia cúbica de prata de lei: um anel barato”.

“Sei que noivado não é sobre dinheiro, mas também sei que ele poderia ter gasto mais em um anel. Ele faz isso com ele o tempo todo em seus gastos pessoais”, finalizou.

Para os usuários da plataforma, ela realmente está em seu direito de ficar decepcionada com o companheiro.

“Concordo com você e, nesse caso, acho que o investimento feito na peça deveria importa. Para mim isso deixaria claro o quanto ele valoriza você já que tem dinheiro para esbanjar com ele mesmo”, comentou uma pessoa.

“Para mim isso só mostra que ele sente que merece coisas boas enquanto você merece coisas baratas, isso não é um bom começo”, finalizou outra.