Jovem teme ter problemas com o pai após brigar com a nova namorada dele

Uma jovem está preocupada com a reação de seu pai ao descobrir que ela e a nova namorada do homem entraram em uma briga por conta do comportamento dos filhos da mulher.

Contando sua história no Reddit, a jovem de 20 anos afirma temer que a discussão entre as duas acabe afetando o relacionamento que ela tem com seu pai. Por este motivo, ela pediu ajuda a outros usuários da plataforma sobre como lidar com a situação.

“Meu pai está namorando com uma nova mulher, ela tem dois filhos de 7 e 6 anos de idade e estamos passando as férias juntos. Eu estava comendo um lanche em pé na cozinha quando os dois filhos dela decidiram pular atrás de mim e me deram um tapa no bumbum, o que me deixou completamente irritada”.

“Na mesma hora eu gritei com eles por terem feito isso, e depois decidi falar com a mãe deles e explicar a situação, mas ela disse que eu os autorizei a agir desta forma comigo”, conta a jovem.

Ela ficou inconformada

Segundo a jovem, a postura da namorada de seu pai foi o que mais a irritou diante de toda a situação.

“Eu fiquei revoltada porque não dei permissão a eles para agirem de forma invasiva comigo e ela disse que isso era de se esperar já que estamos ‘sempre brincando por aí', coisa que eu nunca fiz porque eles não tem a menor noção de limites pessoais”.

“Quando cobrei dela uma postura mais incisiva com as crianças ela disse que não tomaria nenhuma atitude porque eu já tinha gritado com ele! Eu perdi a paciência e disse que a educação dos filhos dela não é responsabilidade minha e que eles deveriam tratar as pessoas de forma apropriada, sem invadir o espaço pessoal dos outros”, conta a jovem.

Depois disso, o clima entre as duas ficou tenso, o que ela teme que possa influenciar na atitude de seu pai. “Ele sabe que estou irritada com ela, mas não sabe o motivo. Devo contar?”.

Para os usuários do Reddit, ela teve a atitude correta enquanto a mãe dos meninos está sendo permissiva demais com os filhos.

“Ela basicamente está ensinando os meninos a não respeitarem os limites pessoais, a não saberem o que é consentimento e que está tudo bem bater nas pessoas. Conte ao seu pai o que aconteceu para que ele não aceite essa postura e cobre uma atitude dela”, comentou uma pessoa.

“Você agiu corretamente ao falar com a mãe deles e deve falar com seu pai ou ele vai saber somente o lado dela nesta história. Apesar disso, ele pode ficar do lado dela e você pode deixar de ser bem-vinda na casa deles”, comentou outra.