“Isso que é amor”: Mulher carrega namorado bêbado nas costas

Diz o ditado que o amor não conhece fronteiras. Ao que indica um vídeo postado nas redes, nem quantidade de álcool no sangue.

Uma mulher foi elogiada nas redes depois que a filmaram carregando seu namorado, completamente embriagado, nas costas. O vídeo foi postado por @marcos10gf w já ultrapassou os 3 milhões de visualizações.

Nas imagens, vê-se os dois andando na rua, ele escorado nela e mal conseguindo se manter em pé. Ela esforçando-se para sustentá-lo com seu braço sobre o pescoço. Mas seu estado de embriaguez é tamanho que ele parece estar apagado.

Notando que seu companheiro não pode mais andar, ela o acomoda em suas costas e passa a carregá-lo, enquanto todos ao redor olham espantados com a energia daquela mulher.

Em nenhum momento ela esboça qualquer reação de dor ou cansaço e segue em passos firmes carregando o namorado pela rua repleta de gente.

A postagem gerou mais de 3.400 comentários no Tik Tok. As expressões das pessoas levaram a reflexões sobre o que significa e implica o verdadeiro amor. Todos ressaltaram que a atitude da menina mostra um amor sincero e autêntico.

Muitos até afirmam que uma mulher que é capaz de fazer coisas para um homem o ama indiscutivelmente.

“Essas mulheres valem muito e são poucas e é uma verdadeira bênção de amor”, disse um homem.

“É quando alguém realmente te ama”, disse um comentário. “Eu daria minha vida por uma mulher assim, não há mais”, " meu respeito pela Moça, que amor tem aí”, disse outro homem.

Uma mulher, no entanto, disse que a opinião dos homens não reflete a realidade e esconde mais um ato de machismo do que qualquer outra coisa: “eu sou assim e me trocaram por outra”. (Com Publimetro Argentina)