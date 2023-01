Homem revela desejo de fazer xixi do lado de fora de casa e é impedido pela ex (Reprodução/Freepik - jcomp)

Uma mulher, de 30 anos, compartilhou um relato na internet nesta quinta-feira (5), afirmando que seu ex-marido, de 32, revelou sua vontade de fazer xixi do lado de fora da casa, deixando-a confusa. O ex-casal decidiu morar junto novamente para tentar reatar o relacionamento.

“Estou morando com meu ex e recentemente nos mudamos de um apartamento na cidade para uma casa no subúrbio (a separação é muito recente, estamos tentando nos reconciliar, pois temos dois filha de anos”, iniciou o relato no reddit, por meio do usuário u/Ill_Cat2052.

“Eu disse que ele não pode fazer xixi do lado de fora da nossa nova casa. Ele veio com um monte de conversas diferentes em que fazer xixi do lado de fora deveria ser permitido (festas etc.) e eu disse não. É nojento e temos uma criança. Ele está comprometido a isso e pediu um local designado para fazer xixi. Eu ainda disse não”, finalizou.

Após o relato, a história gerou diversas reações na rede social em que foi publicada. A postagem conseguiu gerar críticas, apoio e brincadeiras com a situação.

Veja mais:

Comentários no fórum

Diversos internautas se divertiram com o relato da mulher, soltando diversas piadas em relação ao seu ex-marido nos comentários. Um deles questionou se o parceiro de quarto da mulher seria um cachorro.

“É como se o irmão estivesse tentando marcar seu território”, respondeu outro internauta.

“Então você quer se reconciliar com a pessoa que acha que durante as festas não há problema em fazer xixi fora de casa?”, criticou um dos usuários da rede.

Um dos redditos pontuou que a existência de um banheiro nem deveria fazer com que a discussão existisse. Ele afirmou que a mulher não está errada em negar a solicitação do ex.

“Contanto que você tenha um banheiro funcionando ou uma opção mais higiênica, isso nem deveria estar em debate. Você tem um filho, cara!”, comentou.