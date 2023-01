Ela escolheu o gato ao invés da amiga de longa data e explica o motivo

Uma usuária do Reddit usou a plataforma nesta quinta-feira (5) para relatar um episódio entre ela e sua amiga, que a deixou com o coração apertado. A autora do relato teve que tomar uma decisão difícil ao se deparar com o cenário.

“Sou amiga de Lilly (nome falso, ambas temos quase 20 anos) há mais de uma década. Tive meu gato, Jinx, por cerca de dois anos. Jinx invadiu minha casa durante o momento mais difícil da minha vida e instantaneamente me salvou de uma depressão profunda. Eu o amo até a morte, ele é meu melhor amigo”, iniciou o relato, por meio do usuário u/breadbearer.

“Lilly se divorciou recentemente e está se mudando da casa de seu ex. Não sei os detalhes, mas sei que foi uma bagunça. Ela me perguntou se poderia ficar no meu quarto vago (meu espaço home office, Jinx pensa nisso como seu próprio quarto)”, continuou.

Prioridade animal

De acordo com a autora do relato, ela disse à amiga que não havia espaço para todas as suas coisas, mas ofereceu sua casa para deixá-la por lá durante um período. Embora a amiga tenha expressado gratidão, perguntou à dona da casa se teria como manter o gato em outro lugar, devido à sua alergia ao animal.

“Eu não tenho outro lugar para Jinx ficar de graça (os hotéis para animais de estimação aqui custam $ 50 por dia e eles os colocam em gaiolas extremamente pequenas), e mesmo que Jinx não estivesse lá, seus pelos ainda estariam por toda parte”, desabafou a jovem.

Ao explicar a situação, a amiga disse que perguntaria a outros amigos que não têm gatos para se hospedar e ficou brava com a situação.

“Disse não acreditar que estou priorizando um gato em vez dela, além de precisar repensar nossa amizade. Entendo que ela está em uma situação difícil, não consigo imaginar o que ela está passando atualmente. Me sinto horrível. Mas não quero mandar Jinx embora por mais tempo que seja para acomodá-la”, finalizou.