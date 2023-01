“Achei que era brincadeira”, diz garçonete após receber gorjeta de mil dólares

Só quem trabalha em feriados e finais de semana sabe o quão puxado e cansativas são essas datas. E foi em mais um desses dias que a garçonete Callie Blue, de 29 anos teve uma surpresa positiva nas comemorações de fim de ano.

A funcionária da lanchonete Gus’s Diner já está acostumada a trabalhar no Natal, já que faz isso há seis anos. Ao chegar no seu turno pela manhã, ela pensou “Vai ser um bom dia para todos”, e começou a atender os poucos clientes que vinham até o restaurante em Madison, nos Estados Unidos.

Um deles foi o empresário Michael Johnson, que ela nunca tinha visto por lá, mas acabou conversando com ele por cerca de 45 minutos, já que não tinha muito o que fazer no dia 25 de dezembro às seis da manhã.

Após o a interação, a Callie trouxe a conta para Michael no valor de 17 dólares, conforme informado pelo El Comercio. O homem pagou e além do valor da comanda resolveu dar uma boa gorjeta para a atendente, juntamente com um recado no verso da conta, que dizia:

“Mil dólares de gorjeta para comemorar seus seis anos de serviço no Gus’s Diner e obrigado por sorrir e trabalhar neste Natal.”

Blue achou que tudo não passava de uma brincadeira, mas depois confirmou que era realmente um presente para ela, que não conseguiu conter as lágrimas de emoção.

“Achei que era tudo uma brincadeira e depois percebi que era real. Chorei. Foi chocante e sou muito grata por isso”, comenta a garçonete.

O empresário, que é diretor de uma organização, compartilhou o vídeo em seu Facebook, e disse que planejou localizar algumas famílias e entregar dinheiro a elas, mas antes disse, parou para um café da manhã, quando conheceu a mulher.

