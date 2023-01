Vídeo: polvo gigante se agarra a armadilha e dá susto em pescadores

O polvo é considerado um dos animais mais inteligentes entre os invertebrados e é vasta a literatura que aborda a capacidade de aprendizagem desse animal.

O folclore sobre esses animais, entretanto, ainda assustam jovens pescadores que se aventuram no mar. Quem não se lembra do temível ‘Kraken’ do filme ‘Piratas do Caribe’?

Um vídeo publicado recentemente nas redes sociais mostra o momento em que um desses animais vem à tona do mar e assusta pescadores de camarões canadenses.

Os pescadores estavam puxando armadilhas de camarão em Alberni inlet, na enseada da Ilha de Vancouver, no Canadá, quando um polvo-vermelho gigante veio agarrado à gaiola, no final de dezembro.

O responsável pelo vídeo disse que o animal ficou se segurando a armadilha por alguns minutos, depois se soltou e voltou para o fundo do Oceano Pacífico.

@brookesirah Today’s catch caught us! The octopus held on for a bit then let go and swam back down. Coolest signt i’ve seen! #pacificoctopus ♬ original sound - brookesattar

“Começamos a puxar a armadilha, que estava muito pesada, então pensamos que estivesse cheia de camarão. A cor do polvo também nos confundiu”, disse.

Apesar de estar longe do delírio do cinema, esse animal é considerado enorme para os padrões da espécie e da fauna local e impressionou os internautas, que fizeram piadas com o polvo gigante que devora o Capitão Jack Sparrow no filme de Hollywood e também assombrava os navegadores na mitologia nórdica.

Na mitologia nórdica, o Kraken é uma espécie de lula gigante com cem tentáculos que tinha o tamanho de uma pequena ilha. Acreditava-se que ele habitava as profundezas do Mar da Noruega, mas poderia migrar por todo o Atlântico e era capaz de destruir um navio inteiro.

O vídeo foi postado na plataforma Tiktok e teve quase 45 milhões de visualizações.