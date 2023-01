Vídeo: homem é atropelado enquanto fazia coreografia de Anitta no meio da rua

As câmeras de segurança de um prédio da cidade de Riobamba, no Equador, gravaram o momento em que um motorista passa por cima de um homem que dançava a coreografia da música ‘Envolver’, da cantora Anitta.

As imagens gravadas no último dia 31 de dezembro mostram um grupo de homens vestidos de mulher dançando na rua e parando os carros. Um deles deita de bruço na pista e continua dançando, quando um dos carros simplesmente resolve passar por cima dele.

O jovem é arrastado embaixo do carro, um SUV preto, por alguns metros e o motorista vai embora, sem parar para socorrê-lo. A imagem mostra o rapaz caído no chão, consciente, e com a mão na cabeça, onde sofreu ferimentos mais sérios.

Veja imagens:

#Chimborazo

Riobamba :

Ciudadano que hacía de viuda fue embestido por un conductor que luego huyó ante la indignación de los presentes, el afectado terminó en un hospital con pronóstico reservado pic.twitter.com/C0ljFakXBe — Minuto & Medio (@MinMedio) January 1, 2023

Os amigos correm atrás do carro para tentar pará-lo, mas ele acelera e foge.O jovem foi socorrido e levado às pressas para o hospital local, onde permanece internado sobre cuidados intensivos.

O motorista do SUV preto ainda não foi identificado. Assim como ocorre no Brasil, fugir após cometer um acidente de trânsito é considerado crime grave no Equador, com penas que podem levar à cadeia.

CACHORRO ESPERTO

Um cachorro ficou famoso após fugir de casa, como todo animal costuma fazer, mas escolher passar sua tarde em um bar, coisa que muitos homens gostam de fazer.

Dengoso, como é chamado por seus tutores, não consegue ficar longe dos bares da vizinhança. Toda vez que Weder Mendes Lima não o encontra em casa, é bem provável que ele está junto aos companheiros humanos de bebedeira.

Os vídeos mostrando as peripécias de Dengoso têm alcançado milhares de pessoas em todo o Brasil. Em um dos vídeos, por exemplo, já foram 1,5 milhão de visualizações.

Veja: