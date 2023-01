Noiva bloqueia amiga que a questionou sobre a lista de convidados do casamento

Uma mulher ficou magoada após descobrir o motivo pelo qual foi bloqueada por uma amiga nas redes sociais. Segundo relato, compartilhado pelo The Mirror, a amiga não gostou de receber questionamentos sobre a lista de convidados de seu casamento.

Conforme compartilhado pela mulher no fórum online Mumsnet, a mulher acreditava que sua filha, de 8 anos, tinha sido convidada para a celebração. No entanto, a noiva mudou de ideia.

“Ela se casa em julho e me ligou perguntando se minha filha poderia ser uma das daminhas do casamento. Nós ficamos emocionadas e aceitamos o convite, mas algumas semanas depois ela disse que teria um casamento sem crianças”.

“Para mim foi algo do tipo ‘seu filho de 2 anos não poderá ir’, o que eu já não estava planejando de toda forma. As coisas complicaram quando ela disse que até mesmo minha filha não seria mais uma daminha na celebração e que ela ‘havia dado a dica’ em sua fala anterior”.

Ela foi completamente bloqueada

Pensando em uma forma de contar para a filha que ela não seria mais parte do casamento, a mulher decidiu que estava bem com a decisão da noiva, já que os planos iniciais envolviam seu marido cuidar do filho mais novo do casal.

“Um tempo depois de contar isso a ela, recebi um telefonema de outro amigo falando que eu havia pressionado minha amiga nesta questão e que eu a estava estressando com isso. Eu expliquei que não era a intenção, mas que precisava de clareza na escolha para poder me planejar”.

“Ela ficou chateada e me bloqueou e excluiu nas redes sociais. Eu então enviei um e-mail a ela pedindo desculpas e depois a bloqueei de volta pois não gostei da atitude dela diante de uma simples dúvida”, finaliza a mulher.

Para outros pais da plataforma, ela agiu corretamente: “Ela tratou sua filha de uma forma desumana, eu ficaria longe dela”.

“Sua filha deve ter ficado arrasada, definitivamente essa mulher não é sua amiga”, comentou outra.