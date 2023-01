Mulher é chamada de ingrata ao revelar sua opinião sobre seu anel de noivado

Uma mulher ficou completamente enfurecida depois que seu noivo ignorou seus pedidos a respeito da forma como ela imaginava seu próprio anel de noivado. Segundo seu relato, por conta de sua profissão ela tem uma grande lista de itens que não gosta em uma joia.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, que trabalha com design de joias, foi até o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas a respeito de sua reação diante da peça escolhida pelo noivo.

“Nós estamos juntos há 5 anos e sempre discutimos sobre casamento. Nestas conversas eu disse a ele que sou extremamente exigente quando se trata de anéis de noivado e que isso é um reflexo do meu trabalho como ourives”, conta.

“Por causa disso eu disse que queria fazer eu mesma meu anel porque além de ter uma peça feita à mão eu também poderia acrescentar as coisas que eu acho mais bonitas e delicadas. Além disso, eu mesma fazer o anel o tornaria mais barato, fato que ajudou meu noivo a concordar com a ideia na época”.

Ela foi surpreendida

Segundo o relato, a mulher se espantou quando foi pedida em casamento na véspera de Ano Novo, e recebeu do companheiro um anel quer era completamente diferente de tudo o que eles já tinham conversado.

“Não era um substituto simbólico para aguardar a confecção da peça definitiva e tinha tudo o que eu não queria em um anel: um diamante solitário em uma aliança de ouro branco”.

“Na hora eu não falei nada, mas no dia seguinte nós conversamos e eu perguntei a ele porque gastou tanto com uma joia sendo que combinamos que eu mesma faria o anel. Ele disse que era o papel do homem fazer isso e que eu deveria estar feliz por ele ter gasto um valor exorbitante com meu anel”.

“Disse a ele que apreciava o gesto romântico, mas que o anel não era o que eu esperava. Ele me chamou de ingrata e disse que eu deveria aprender a gostar do anel. Depois de me ouvir ele concordou em devolver o anel e me deixar fazer o anel oficial, mas não ficou feliz com isso”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, as reações foram divididas com alguns defendendo a mulher e outros defendendo seu noivo.

“Você foi clara com ele quando disse que queria fazer o próprio anel, e ele desconsiderou isso e ainda te mandou aprender a gostar do anel escolhido por ele”, comentou uma pessoa.

“Vocês chegaram a um acordo e ele desconsiderou, então ele decidiu achar uma forma de defender a atitude errada dele”, comentou outra.