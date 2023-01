‘Meu marido espera que eu use meu dia de folga para limpar toda a casa’

Uma mulher descobriu da pior forma possível que não vem cumprindo com as expectativas de seu marido no que diz respeito ao trabalho doméstico. Segundo relato, o homem espera que ela use seu dia de folga para realizar toda limpeza da casa.

Conforme relatado pela mulher no Mumsnet, e publicado pelo The Mirror, o casal vem passando por momentos difíceis por conta da postura do homem diante da companheira.

Ela, que trabalha quatro dias por semana e cuida do filho do casal na maior parte do tempo, gostaria de ter um dia para descansar, o que não é aceito pelo seu marido.

“Durante a noite meu marido me chamou para conversar e disse que estava pensando na divisão das tarefas domésticas. Ele afirmou que como trabalha um dia a mais do que eu eu deveria fazer todo trabalho de casa no meu dia de ‘folga extra’”.

“Desta forma, nos dois dias de folga dele, nada precisará ser feito. Nós temos uma filha de três anos que fica sob meus cuidados e eu gosto de aproveitar o meu dia de folga tendo um momento de mãe e filha com ela, então não é necessariamente um dia de ‘não fazer nada’”, explica a mulher.

“Ele acha que eu não trabalho tanto quanto ele”

Segundo a mulher, grande parte das tarefas domésticas é feita por ela, bem como a organização das contas e compras de casa, e os preparativos para festas e feriados.

“A casa toda está limpa e organizada, sou eu quem cuida para que as contas sejam pagas na data correta, além de organizar feriados, aniversários e festas de família”, conta a mulher.

“Agora ele afirma que eu estou reagindo de forma exagerada ao pedido dele pois caso eu aceite ‘nós dois teremos dois dias de folga’. Eu disse a ele que não sou a empregada dele para fazer isso!”.

Para os usuários do fórum, ela agiu corretamente: “Ele acha que fadas madrinhas vão lavar a louça depois das refeições e limpar a casa nos dias de folga dele?”, comentou uma pessoa.

“Mantenha-se firme, mas fique atenta pois parece que você é casada com alguém que não se importa com você”, comentou outra.