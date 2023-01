Mesmo com uma vaga na garagem, homem enfurece vizinhos ao estacionar na rua

A atitude de um homem está dando o que falar em sua vizinhança. Conforme publicado pelo The Mirror, a atitude do morador fez com que vários vizinhos ficassem revoltados.

Contando o caso em uma postagem feita no fórum online Mumsnet, uma pessoa, que foi afetada pelas atitudes do homem, conta que o morador em questão chegou a utilizar objetos para tentar reservar a vaga na via pública.

“Um dos moradores do nosso bloco de apartamentos decidiu que, mesmo tendo uma vaga de garagem própria do prédio, é proprietário de uma vaga pública na rua de casa”.

“Por algum motivo ele prefere deixar o carro na rua do que no estacionamento do seu prédio. Esses vizinhos não são pessoas muito sociáveis, mas por algum motivo estão sendo assistidos por outro vizinho que não deixa ninguém tocar no cone usado por eles para reservar a vaga”, conta a pessoa.

Eles não sabem como agir

Seguindo com seu relato, a pessoa revela que vagas públicas de estacionamento são raridade na região, o que torna a situação ainda mais incomoda.

“As vagas são escassas por aqui e ter um espaço sempre reservado para uma pessoa, que tem sua própria vaga privada, torna tudo ainda mais complicado.”

“Eu definitivamente não consigo entender o motivo dele agir assim! O que o faz pensar que ele tem direito a reservar um espaço público?”.

“Já chegamos a receber gritos e xingamentos por remover o cone, então não sei mais o que podemos fazer para resolver isso”, finaliza.

Em pouco tempo, alguns usuários da plataforma deram sua opinião. “Denuncie eles para as autoridades de sua região. Eles não podem se apossar de um espaço público”.

“Remova o cone durante a noite”, comentou outra pessoa ao que uma terceira respondeu: “Passei por uma situação parecida. Eu costumava remover o cone e parar ali mesmo, até que um dia não vi o cone e estacionei por cima dele”.