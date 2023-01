Jovem é ridicularizado por ter o primeiro nome mais curto e estranho do mundo

Identidade do jovem colombiano (Reprodução)

Infelizmente não nos cabe escolher nossos nomes quando nascemos, mas o mínimo que se pode esperar dos pais é um pouco de bom senso na hora de nomear o recém-nascido. Mas em alguns casos, o bom senso passa longe.

Bem sabe isso um jovem colombiano que acostumou-se em viver em meio ao ridículo, piadas e entrevistas com a imprensa curiosa, que tenta entender como um pai pode fazer isso com seu filho.

O nome dele é 6. Assim mesmo, em numeral, não escrito em letras. Seu nome completo é 6 Martínez Medina, que além de tudo é um dos primeiros cidadãos da Colômbia a trazer o sobrenome da mãe (Martínez) antes do paterno, mas esse detalhe nem faz diferença diante do problema que o rapaz tem diariamente.

Criatividade?

O pai do rapaz, Rafael Medina, não precisou gastar muito a inteligência para escolher o nome do garoto. Seis foi seu sexto filho, daí o nome escolhido, para decepção daqueles que gostam de uma teoria da conspiração. E a mãe de 6 também gostou do nome escolhido pelo pai.

Mas nem tudo são trevas na vida do jovem, que agora tem 20 anos. A curiosidade por seu nome lhe rendeu muitas entrevistas e com isso ele acabou ganhando uma bolsa para estudar comunicação visual na Universidade de Barranquilla.

Seis disse ainda que organiza um movimento contra o bullying, já que ele próprio foi vítima durante toda a sua vida e não quer que outras crianças sofram a violência pela qual passou.

“Com esse grupo de trabalho, também atendemos casos de bullying para coibir qualquer ataque sofrido por crianças e adolescentes na escola, assim como aconteceu comigo”, disse Seis. (Com Sagrosso)