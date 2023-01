Cunhada é impedida de tomar banho após gastar mais de 30 minutos no chuveiro (Reprodução/Freepik - Valuavitaly)

Um usuário do Reddit de gênero não identificado relatou ter impedido que sua cunhada tomasse mais banhos em sua casa. Por meio do usuário u/LiaisonLiat, ele explicou o motivo nesta terça-feira (3).

“O dinheiro está super apertado e ela toma banhos de mais de 30 minutos. Quem paga as contas de água e luz sou eu”, iniciou.

“Eu a mandei tomar banho na própria casa, cansei de pagar a conta, e agora meu irmão ficou bravo e não fala comigo”, continuou.

De acordo com o relato, a cunhada mora com os pais e costumava tomar banho por lá. Mas desde que seu namorado passou a morar na casa do irmão, ela resolveu mudar de chuveiro.

O usuário conta que ele e seu irmão dividem as despesas da casa, incluindo o aluguel. O autor do relato revelou tê-lo aceitado em casa justamente para economizar nas contas.

“Fiquei doente e perdi meu emprego, e não posso pagar o que costumava pagar. As circunstâncias mudaram de uma forma que eu não esperava. E agora sinto que estou ferrando com ele em nosso acordo por causa de um problema não relacionado a meu irmão”, finalizou o usuário, relacionado aos banhos da cunhada em sua casa.

Comentários no Reddit

Depois do relato cair na rede, diversos redditors defenderam o usuário responsável pelo relato. Eles se mostraram confusos com os banhos da cunhada não ser na casa dela.

“Você está pagando a conta. Mas se ela mora em outro lugar, não entendo por que ela está tomando banho na sua casa”, disse um internauta.

“Isso é muito estranho. Não importa o quão confortável ou bem-vindo eu me sinta na casa de outra pessoa, eu não começaria a tomar banho lá aleatoriamente. Alguns invernos atrás, nossos canos congelaram, então tivemos que tomar banho na casa do meu pai até que eles descongelassem e isso foi um pouco estranho”, pontuou outro redditor na rede social.