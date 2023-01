Cidade das sucuris: vídeo mostra captura e duas cobras aparecem em menos de 24 horas

O município de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, se tornou notícia depois de que duas sucuris foram capturadas em menos em menos de 24 horas.

De acordo com o Jornal Gran Dourados, os Policiais Militares Ambientais da região fizeram o regaste de duas sucuris-amarelas, que são da espécie espécie Eunectes notaeus.

A primeira cobra foi encontrada próxima ao Dique do Rio Paraguai, uma barragem feita para conter a invasão da água. Já a outra serpente apareceu na Agência Fluvial de Porto Murtinho.

Ligações acionaram as autoridades que usaram suas técnicas para colocar as cobras em caixas de contenção. Elas mediam de 2,80 a 3,0 metros de comprimento.

As sucuris estavam saudáveis e logo foram soltas na natureza, longe da cidade. Veja o vídeo da captura:

Como eles não apresentavam ferimentos, a equipe realizou a soltura em seguida em seu habitat natural, longe da cidade.

A maior cobra do Brasil é sucuri-verde (Eunectes murinus). Já a sucuri-amarela (Eunectes notaeus) é menos, mas também entra para a lista de maiores do mundo, chegando a medir de 2,4 a 4,6 metros de comprimento.

A sucuri-amarela é originária da América do Sul do Sul e não é peçonhenta, pois também mata suas presas por constrição, apertando-o até interromper o fluxo de sangue e, em consequência, o fornecimento de oxigênio aos órgãos.

No ano passado, O canal ALMA DE PESCADOR, que documenta pescarias pelo Brasil e mostra tudo no YouTube, mostrou o momento em que encontrou duas sucuris-amarelas no barranco.

“Já pensou, pessoal, duas sucuris no mesmo lugar? (...) Essa é a pescaria no Pantanal!”, disse o pescador Bruno Girotto De Castro ao filmar os animais.

É possível ver as duas cobras a partir dos 4:15 minutos de vídeo:

