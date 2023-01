Ator José de Abreu alfineta governador do Rio Grande do Sul: ‘gay de direita’

Após a posse do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) se tornar um dos assuntos mais falados na internet no último domingo (1), muita gente celebrou o fato de um homem assumidamente gay assumir um cargo alto na política brasileira.

Contudo, teve quem achasse estranho. Para o ator José de Abreu, por exemplo, o posicionamento político de Leite - que está em um partido mais alinhado à centro-direita - é incompatível com sua sexualidade.

“Não consigo entender gay de direita. Parece um contrassenso”, escreveu o famoso, ao compartilhar uma postagem da atriz Mika Lins no Twitter. Ela ressaltava a importância de o Brasil ter um governador gay.

Eduardo Leite foi empossado no último domingo (1) e estava na companhia de seu atual namorado, o médico pediatra Thalis Bolzan. “O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama mas tem alguém que é de verdade, podem ter certeza” disse Leite na cerimônia, em resposta às críticas de teor homofóbico que sofreu durante a campanha eleitoral.

Confusão com atriz

Mika rebateu o colega de profissão, dizendo que conseguia entender o fato de Leite se posicionar como homem gay e de direita. “A direita se entende”, afinetou José, em resposta direta à atriz.

“Ai, Zé, você sabe que não sou de direita. Só que sexualidade não tem nada que ver com ideologia. O que tinha de nazista gay...”, comentou Mika.

Resposta de Leite

O governador do Rio Grande do Sul disse que lamenta a fala do ator, mas que não cabe medida judicial. “Orientação sexual não tem nada a ver com opinião política. Espero que ele possa respeitar a minha opinião política”, disse Leite, em entrevista à CNN Brasil.

