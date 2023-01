Após uma vida detestando seu nome, pai decide dar um ‘nome único’ ao filho

Um homem está sendo duramente criticado por seus familiares após “quebrar uma tradição familiar”. Após passar a vida toda inconformado com seu “nome antiquado”, ele decidiu dar ao filho um nome diferente do esperado pelos familiares.

Conforme a publicação feita pelo pai no Reddit, ele e a esposa decidiram dar ao filho um nome diferente, mas não menos tradicional em sua cultura.

Segundo o The Mirror, o casal seguiu com seus planos em relação ao nome do filho e agora tem que lidar com a ira dos familiares do homem.

“Nós tivemos nosso filho em novembro e queríamos olhar para ele antes de escolher seu nome. Uma vez que conseguimos ver nele a personalidade transmitida pelo nome escolhido, nós anunciamos a nossa escolha”.

“Nosso bebê se chama Cael, um nome tradicional irlandês, mas que é diferente do estilo de nome adotado pela minha família. Geralmente eles seguem o padrão de Elizabeth, Bernadette, Patricia, Nigel, Kenneth, Gerald, Charles e Patrick”, relata o homem.

“Todos em minha família gostam de nomes tradicionais e eu sempre detestei isso, inclusive não gosto do meu nome e sempre pensei em mudar quando mais velho. Por isso decidi não cometer o mesmo erro com meu filho”.

Eles estão sendo duramente criticados

Seguindo com sua história, o homem explica que seus parentes estão sendo completamente agressivos e não perdem uma oportunidade de criticá-los pela escolha do nome do bebê.

Em especial sua irmã, que sempre declara seus sentimentos em relação a escolha deles: “Ela sempre diz que não é um nome e que é errado quebrar a tradição que existe em nossa família. Ela até mesmo criticou o nome da minha esposa”.

“Eu defendi minha esposa e a nossa escolha, e disse a minha irmã que não queremos saber da sua opinião, mas ela diz que tem direito de falar sobre isso mesmo que não seja algo solicitado por nós”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele e a esposa devem manter sua escolha: “A escolha do nome de um bebê é exclusivamente dos pais”, comentou uma pessoa.

“Cael é um nome incomum, mas não é estranho ou humilhante. Eu só falaria algo se fosse um nome que pode colocar a criança em situações de grande exposição. Seu filho tem sorte de não ser o 20º Charles em sua sala de aula”, comentou outra pessoa.