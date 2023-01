Viúva desiste de ir ao casamento da irmã após descobrir os planos feitos por ela

Uma mulher enlutada está passando por momentos delicados ao não ter o apoio de sua irmã sobre sua decisão de permanecer solteira. Segundo ela, após a morte de seu marido a irmã passou a insistir que ela “saia e conheça” outras pessoas chegando até mesmo a armar um encontro em seu casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher utilizou o Reddit para contar sua história e aproveitou para pedir conselhos a outros usuários sobre como lidar com as atitudes da irmã.

Mãe de três filhos, ela conta que perdeu o marido há 5 anos e desde então perdeu a vontade de se envolver com qualquer outra pessoa, se dedicando exclusivamente aos cuidados de seus filhos e a seu trabalho.

“Mesmo quando eu era mais nova eu não tinha interesse em namorar. A exceção foi meu marido, eu o amava e éramos melhores amigos em todos os sentidos. Foi um relacionamento que funcionou para nós dois e que me deu uma vida melhor do que eu imaginava que poderia ter”, conta a mulher.

“Agora que passei dos 30 anos e estou viúva meu interesse por relacionamentos não mudou, mas minha irmã parece não entender isso. Já implorei a ela para esquecer a ideia de me encontrar outra pessoa pois estou vivendo a vida que eu quero viver”.

Ela desistiu de ir ao casamento da irmã

Segundo a mulher, após diversas conversas ela chegou a acreditar que a irmã finalmente tinha entendido sua decisão, mas foi surpreendida ao saber que ela apenas estava “armando um esquema” para ela ter um encontro durante a celebração de seu casamento.

Os planos foram revelados pelo irmão dela, que deixou escapar a ideia da irmã de juntá-la com alguns possíveis pretendentes ao longo da festa.

“Eu não fiquei feliz em saber disso. Sua amiga, que foi ‘recrutada’ para ajudar com isso tudo, confirmou a informação. Ela disse que minha irmã queria encontrar meu par perfeito. Com a notícia eu fiquei destruída, liguei para ela e afirmei que não iria a seu casamento e não confiaria mais nela”.

Diante da decisão, os pais da mulher tentaram interferir e pediram a ela para reconsiderar sua escolha e comparecer ao casamento ignorando qualquer plano da noiva para armar um encontro.

Para os usuários do Reddit, ela deve ficar firme em sua decisão: “Ela não decide quando é a hora de você encontrar um novo companheiro”, comentou uma pessoa.

“As pessoas não são definidas pelo seu status de relacionamento. Sua irmã não se importa com seus desejos e está agindo de forma desrespeitosa com você. Sinto muito por sua perda e desejo que você se recupere da melhor forma possível”, comentou outra.