Vídeo: sussurrador de fantasmas mostra visita em casa mais assombrada do Reino Unido

Tony Ferguson foi convidado pela UK Ghost Catchers, uma equipe de eventos paranormais, para visitar uma casa mal assombrada na cidade de Hull, no Reino Unido, há dois meses e acaba de começar a analisar as imagens da câmera capturadas na investigação. A equipe permitiu que Tony tivesse o local para si mesmo por um tempo, para que ele pudesse explorar totalmente a propriedade.

Ferguson, que se auto-descreve como “sussurrador de fantasmas” explorou a casa mais assombrada de Hull e ouviu vários ruídos assustadores e inexplicáveis e compartilhou sua experiência em sua conta no TikTok. Assim que entrou na casa, ele disse que sentiu uma presença, mesmo sabendo que estava sozinho.

“Quando eu estava sozinho, ouvi várias vozes dizendo para eu sair. Há uma área do local onde o senhor guardava objetos assombrados, bonecas e outras coisas, e eu tinha essa área só para mim. Eu ouvi um homem dizer: ‘Saia’”, contou o caça fantasmas.

Ferguson disse ainda que o tom da voz era agressivo. “Não fiquei chocado porque investiguei milhares de locais e acredito que muitos desses locais onde os espíritos estão, é a casa deles e é como se estivéssemos invadindo”.

“Se você entrar lá, você sabe que há algo lá. Se você está sozinho, não se sente sozinho. Durante todo o tempo em que estive lá, senti como se tivesse alguém atrás de mim e você está constantemente olhando por cima do ombro e pensando que definitivamente há alguém lá”, continuou.

Reprodução TikTok: @tonyfergusonghosthunter (TikTok)

Durante a visita, Tony deitou no caixão da casa e ouviu “o que parecia um silvo” e ruídos de arranhão no próprio caixão. Ele disse que membros do público que se juntaram à investigação paranormal também ouviram os ruídos de arranhões, embora ninguém estivesse perto do caixão.

Também havia objetos “assombrados” na casa, como bonecas. Tony e o resto do grupo ouviram passos no andar de cima, mas ele disse que quando subiram para procurá-lo não havia “nada”.

Outros “ruídos inexplicáveis” que Tony ouviu incluíam um bebê chorando em um quarto e alguns ruídos de batidas. Refletindo sobre sua visita à 39 De Gray Street, Tony disse: “Visitei centenas de locais mal-assombrados e colocaria isso em minhas 10 principais atrações mal-assombradas no Reino Unido, mas definitivamente a casa mais mal-assombrada do Reino Unido”.

Reprodução Casa assombrada, Hull, Reino Unido (TikTok)

A casa de sete quartos, também conhecida como The Hostel, ganhou as manchetes em 2016, quando caçadores de fantasmas afirmaram que ela era mal-assombrada. Alegações de cadeiras voadoras e outras atividades sobrenaturais se seguiram. Becci Cook, 26, disse ao Hull Live na época: “A atividade começou no momento em que entramos. As coisas mudaram e três pessoas até vomitaram”.