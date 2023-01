Vídeo mostra sucuri enorme entrando no brejo; da cabeça até a cauda

Mais um vídeo que mostra como a maior cobra do Brasil pode ser imponente tanto no solo com na água se tornou viral essa semana. Nas imagens, é possível ver como uma sucuri-verde, também conhecida como anaconda, desliza tranquilamente por um brejo.

A cena foi registrada pelo ambientalista e guia, Vilmar Teixeira, que documenta seus encontros com sucuris no canal “Terra da Sucuri”. Ele usa esse espaço no YouTube para mostrar a flora e fauna da região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, de perto e sempre respeitando a natureza para não interromper seu ciclo.

A cobra grande que é possivelmente uma fêmea foi gravada com precisão, revelando detalhes da cabeça até a cauda.

Confira as imagens da sucuri a seguir:

Confira também: A verdade sobre o vídeo do encontro entre sucuri e gato do mato no Pantanal

A sucuri é uma cobra semiaquática e a água representa um lugar muito importante para seu desenvolvimento, pois é onde se reproduz e caça.

Com um bote potente, ela pode capturar animais que nadam ou procuram áreas alagadas para se alimentar ou beber água.

Assim que crava seus dentes na presa, seu corpo se enrola e aperta a vítima até que a circulação de sangue e oxigênio sejam interrompidas, o que causa a morte.

Depois, ela começa a engolir a presa por completo, farejando sua cabeça e passando por um longo processo de digestão quando se trata de animais grandes.

O influencer Brian Barczyk, que viaja pelo mundo em busca de experiências com animais exóticos, já mostrou como essa cobra se alimenta com agilidade.

Veja a seguir as imagens do ataque da sucuri:

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!