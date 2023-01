Vídeo: Daiane do Santos dá um duplo mortal na praia para mostrar que ainda não perdeu a majestade

De férias em Punta Cana, a brasileira ex-campeã mundial de ginástica Daiane dos Santos mostrou que continua em forma e brindou os presentes com um mergulho acompanhado de um mortal duplo.

No vídeo, Daiane aparece de costa sobre uma plataforma de cerca de 3 metros de altura se preparando para pular. As pessoas que assistem começam a gritar “Daiane, Daiane” e ela parece ficar um pouco envergonhada, mas logo retorna a posição e dá o mortal de costas.

Veja o vídeo:

A rainha brasileira da ginástica está aposentada desde 2012, após conquistar nove medalhas de ouro em campeonatos pelo mundo todo. Daiane foi a única ginasta brasileira, entre homens e mulheres, a conquistar uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica.

Ela possui ainda dois movimentos que foram nomeados em sua homenagem por ter sido a primeira ginasta do mundo a realizá-los: o duplo twist carpado (Dos Santos I) e o duplo twist esticado (Dos Santos II). Os movimentos, assim como as medalhas, colocaram seu nome na história mundial da ginástica olímpica.

FILME

A vida da ginasta deve virar filme em um projeto produzido pela Maria Farinha Filmes. Será um longa metragem ambientando nos anos 90 inspirado na vida da atleta que irá contar a jornada de adversidades e conquistas da primeira mulher negra do Brasil a conquistar o mais alto lugar do pódio da ginástica olímpica.

O filme pretende abordar temas como relacionamento com a família, amizades, as viagens para competir e principalmente o racismo estrutural enfrentado pela atleta e as enormes exigências físicas e mentais impostas as atletas que competem em circuito de alto nível.