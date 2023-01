Sogra exige que a nora pare de amamentar para a neta poder dormir em sua casa

Uma mãe está passando por problemas com sua sogra depois que a mulher passou a exigir que ela deixe de amamentar a filha, de quatro meses, para que a menina possa “passar algumas noites em sua casa”.

Preocupada com sua reação diante da atitude da sogra, a mulher buscou por apoio no fórum online Mumsnet, onde compartilhou sua situação com outros pais. Segundo o The Mirror, o relato anônimo rapidamente viralizou entre os usuários da plataforma.

“Recentemente fomos almoçar com nossos sogros e minha sogra disse que tinha uma surpresa para nós. Quando subimos ela nos mostrou um novo quarto completamente decorado com princesas e unicórnios pronto para receber nossa filha”.

“Ela imediatamente solicitou que nossa bebê passe uma noite em sua casa na próxima semana, o que não acho correto porque ela tem apenas quatro meses e dá muito trabalho para dormir. Fiquei chocada com a situação e na hora não soube como lidar com a demanda dela”, conta a mãe.

“Minha reação foi dizer a minha sogra que, embora o quarto seja perfeito, ainda é cedo para que minha filha durma em outra casa longe de mim, ainda mais porque estou amamentando”.

A avó não lidou bem com a notícia

Segundo a mulher, a mãe de seu marido ficou quieta e claramente incomodada e chateada com a resposta dela.

“Depois de um tempo ela me mandou uma mensagem dizendo que estava chateada porque se esforçou para montar o quarto e estava esperando para que a neta dormisse em sua casa. Ela perguntou quanto ela poderia ir e eu expliquei que como a amamento em livre demanda, isso não acontecerá tão cedo”.

“Ontem eu refleti um pouco sobre isso e me senti um pouco mal por ela, então se em alguns meses minha filha estiver bem somente com a mamadeira e um pouco mais independente na hora de dormir, podemos fazer uma tentativa”.

Leia também: Mulher foge de restaurante após ser forçada a pagar a conta de toda a família

“Foi quando eu vi uma mensagem da minha sogra no celular do meu marido, sei que não deveria ler, mas não aguentei. Ela disse a ele para não me deixar amamentar a bebê mais do que o ‘necessário’ como uma forma de impedir a neta de passar a noite com ela, o que ela espera que aconteça ao menos duas vezes por semana!”, conta a mãe incrédula.

Para outros pais e mães do fórum, ela tem total razão em achar estranha a atitude de sua sogra: “Ela está fora da casinha! Você não está sendo irracional já que sua filha é apenas um bebê. Ela nem deveria ter um quarto separado de vocês neste momento”, comentou uma pessoa.

“Não, sua filha é muito nova para isso! Meu filho mais velho só passou a dormir na casa dos avós depois de seu terceiro aniversário. Um bebê de quatro meses que é constantemente amamentado não pode dormir fora. Fique firme em sua decisão, mas mantenha a delicadeza ao falar com ela sobre o tema”, finalizou outra pessoa.