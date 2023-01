Noiva se choca ao saber que a cunhada recebeu as fotos do casamento antes dela

Uma noiva está completamente revoltada diante da atitude da fotógrafa contratada para seu casamento. Segundo relato, feito no Reddit e compartilhado no The Mirror, além de ignorar suas tentativas de contato a mulher ainda entregou as fotos do casamento em formato de “cartão de Natal” para sua cunhada.

Conforme conta a noiva, de forma anônima, a fotógrafa contratada foi indicação da esposa de seu irmão. “Ela é profissional e amiga da minha cunhada. Como todo o contato foi bem profissional e gostamos do trabalho dela, decidimos contratá-la”.

“A parte estranha foi que dias depois do casamento ela parou de responder toda vez que eu entrava em contato. Mandei mensagens e e-mails e não tive retorno sendo que queria apenas confirmar a previsão de entrega das fotos”, conta a mulher.

Sem saber como agir, ela então buscou apoio com a cunhada que entrou em contato com a amiga fotógrafa e conseguiu dar um breve retorno: “Ela disse que estava tudo bem e que apenas estava seguindo com a edição das imagens”.

Ela foi surpreendida!

No entanto, a situação mudou completamente quando na manhã seguinte a noiva foi surpreendida ao receber um cartão de Natal enviado em nome de seu irmã e da cunhada. A imagem do cartão era uma das fotos de seu casamento.

“Recebi um cartão de Natal do meu irmão e da minha cunhada onde estava estampada uma das fotos do meu casamento”.

“Fiquei fora de mim na mesma hora já que nunca recebi qualquer desconto de ‘amigos e família’ da fotógrafa e ela ainda passou a me ignorar antes de entregar as fotos do meu casamento para outras pessoas!”.

“Nós a encontramos numa festa de fim de ano e eu chamei a atenção dela na frente de outras pessoas. Disse que fiquei surpresa ao receber uma foto do meu casamento via cartão de Natal enquanto ela nem mesmo tinha me enviado as fotos finalizadas ou retornado meus e-mails”, explica a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela estava em seu direito de cobrar a fotógrafa: “Ela deu as fotos pelas quais você pagou para outra pessoa, sem nem mesmo pedir sua autorização! É um comportamento pouco profissional da parte dela”.

“Você agiu de forma razoável e relativamente tranquila diante de uma ação indiscutivelmente errada da parte dela”, finalizou outra pessoa.