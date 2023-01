Mulher flagra vizinho tendo um caso e considera contar tudo para a esposa dele

Uma mulher está passando por um momento de indecisão após descobrir uma possível infidelidade de seu vizinho. Após flagrar o homem traindo a esposa, ela agora tenta se decidir entre revelar o que viu ou esquecer o assunto.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher publicou seu relato no Mumsnet onde recebeu a opinião de outras pessoas sobre a situação incomum em que se encontra.

De forma anônima ela conta: “Se você visse seu vizinho tendo um caso o que você faria? Descobri que um dos meus vizinhos parece estar traindo a esposa, eles são casados e tem um filho juntos”.

“Não temos muito contato, sei apenas o nome dele e da esposa. Também não conheço a mulher com que o vi em sua casa. Estou em dúvida se devo enviar uma mensagem anônima para a esposa dele ou não, pode ser que a minha experiência com esse assunto esteja afetando meu julgamento”, comenta a mulher.

Ela foi orientada a não intervir

Segundo relato, a mulher conta que já este na situação da esposa de seu vizinho. Tempos atrás um de seus vizinhos descobriu um caso de seu marido e tentou alertá-la.

“Meu vizinho soube que meu marido estava me traindo e tentou me alertar. Ele não fez isso diretamente e eu acabei ignorando o aviso, mas depois descobri que era verdade e percebi o que ele estava tentando me dizer. Fiquei grata pela tentativa de ajuda”, conta.

Pedindo conselhos aos demais usuários da plataforma, ela questionou sobre como deveria abordar a situação já que viu o vizinho “abraçando e beijando” a outra mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve esquecer isso e cuidar de sua própria vida. “Pessoalmente, fique de fora disso. Não tem ligação com você e sua vida”.

“Pode ser outra pessoa da família dele, eu abraço e beijo meu irmão, meu melhor amigo e minhas amigas. Isso não significa que estamos tendo um caso”, comentou outra pessoa ao que ela respondeu: “O que eu vi definitivamente não foi um abraço ou um beijo entre irmãos e amigos”.