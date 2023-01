Mulher fica irritada após o marido se recusar a alterar o som do despertador

Uma mulher está completamente revoltada por conta do som do despertador escolhido por seu companheiro. Considerando o toque como “extremamente alto e barulhento”, ela afirma que até mesmo chegou a perder o sono por conta do alarme.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher usou o fórum online Mumsnet para contar sua história e deixou os usuários chocados com a atitude do companheiro, que se recusa a alterar o som do despertador mesmo sabendo o quanto o alarme incomoda a esposa.

“Preciso de uma opinião sobre algo que vem me incomodando há 3 anos. Meu marido acorda realmente cedo para trabalhar, entre as 4 e as 6 da manhã. O problema todo é que ele usa um despertador extremamente alto e barulhento, programado para tocar a cada 5 minutos”.

“Em alguns dias ele acaba levando aproximadamente 1 hora para acordar pois apaga rapidamente sempre que desliga o alarme. Geralmente eu precisar acordá-lo a força. Durante esse tempo em que o alarme fica tocando eu não consigo voltar a dormir, tenho dificuldades de pegar no sono e, para complicar as coisas, temos um bebê recém-nascido que por si só já mina o meu sono”, conta a mulher.

Ela sugeriu algumas mudanças

Determinada a tentar melhorar sua qualidade de sono, a mulher tentou argumentar e pedir ao companheiro que altere o alarme, mas não teve a resposta esperada.

“Ele se recusou completamente a mudar o alarme e a frequência com que ele toca. Eu estou chateada com isso porque acho que ele está sendo egoísta e poderia ao menos se comprometer com essa mudança enquanto temos um bebê”.

“Ele diz que sem esse volume e essa frequência ele não consegue acordar, mas ele não acorda de todas as formas! Todos os dias eu preciso acordá-lo”, desabafa a mulher.

Leia também: Ela caminhou 20km após ser esquecida pelo marido durante uma viagem de carro

“Eu realmente estou perdendo a paciência com isso e fico irritada com a falta de empatia dele por mim. Ele, por outro lado, diz que eu estou tentando arrumar qualquer motivo para uma briga, mas eu só quero dormir um pouco. Entendo que ele trabalhe cedo, mas eu acordo a noite toda com o bebê e preciso de um pouco de compreensão”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, o homem precisa realmente mudar seus hábitos matinais. “Eu desligaria o alarme dele depois que disparasse a segunda vez e o deixaria perder o horário. É egoísmo da parte dele agir desta forma”.

“A única forma que vejo de resolver seu problema é propor a ele que vocês durmam em quartos separados”, comentou outra pessoa a qual a mulher respondeu: “Eu realmente não gosto dessa ideia, mas infelizmente acredito que seja o único caminho que posso seguir no momento”.