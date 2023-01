Japonês decide viver como lobo e encomenda traje hiper-realista para realizar sonho

Não há limites para a capacidade do homem de sonhar e de realizar seus desejos mais profundos, e a prova disso é a história de um cliente anônimo que decidiu viver sua vida como um “lobo”.

Para que isso fosse possível, já que até o momento os cientistas ainda não descobriram um modo de transformar um homem em animal, ou vice-versa, ele encomendou a uma empresa altamente especializada que confeccionasse um traje sob medida.

Realizar o pedido bizarro do cliente custou à empresa japonesa Zeppet 50 dias de pesquisa e trabalho árduo. O traje foi feito a partir de análise de imagem de lobos reais para que ficasse o mais próximo possível da perfeição. O preço também ficou salgado, o equivalente a R$ 130 mil.

“Por causa do meu amor por animais desde a infância e algumas fantasias realistas de animais aparecendo na TV, eu sonhava em ser assim um dia. Na prova final, fiquei maravilhado com o meu eu transformado no espelho. Foi um momento em que meu sonho se tornou realidade”, escreveu o cliente, agradecendo a seu novo traje de homem-lobo.

Ele disse que a partir de agora seu objetivo é passar o maior tempo possível vestido e vivendo como um lobo.

Cachorro

Essa não é a primeira vez que a empresa se depara com um pedido bizarro de alguém querendo virarar um animal. No ano passado, outro homem a procurou com o sonho de transformar-se em um cão, e escolheu a raça “collie”.

Mais uma vez, a empresa se esmerou para criar um traje hiper-realista sob medida para a transformação do cliente e ficou bastante satisfeito com o resultado. O traje da raça collie custou a bagatela de R$ 72 mil.