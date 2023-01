Homem quer cancelar o casamento por conta das saídas noturnas de sua noiva

Uma noiva não está disposta a abandonar os dias de festa e curtição com as amigas, mas agora ela teme que essa situação possa fazer com que seu companheiro cancele o casamento dos dois. Segundo relato, feito por ela no Mumsnet, o noivo não aprova este tipo de comportamento e está ameaçando colocar um ponto final na relação.

Como conta o The Mirror, a mulher buscou ajuda ao relatar sua história de forma anônima e questionar os usuários do fórum sobre sua atitude.

“É errado voltar para casa às 4 da manhã depois de uma noitada com as amigas enquanto você está em um relacionamento? Fiz isso ano passado e tive sérios problemas em meu relacionamento, mas depois de um tempo superamos”, começa a noiva.

“Quando meu noivo me pediu em casamento em abril, meses depois da confusão, eu achei que estava tudo certo entre nós e desde então passamos a planejar o casamento. Tudo estava tranquilo até que, três semanas atrás, eu saí novamente com minhas amigas e cheguei tarde depois de perder a noção do tempo”.

“Assim que cheguei nós entramos em uma discussão e meu noivo afirmou que não sabe mais se quer casar comigo. Achei que era algo da boca pra fora, mas desde então ele se recusa a falar sobre o casamento e até mesmo a planejar as coisas”.

Ela não vê problemas em sua atitude

Segundo a mulher, o noivo dela não é do tipo de pessoa que está “acostumado a sair para festas”.

“Ele não é muito sociável, então só trabalha, treina na academia e fica com a família em casa. Aos finais de semana nós temos nosso próprio negócio e trabalhamos juntos nele”, conta.

“Ele não está me controlando para ficar com ele, mas parece apenas ter um problema com o fato de eu chegar tarde. Ele tem 27 anos, eu tenho 29 e queria uma opinião. Ele afirma que eu o estou desrespeitando e acho que é porque quando nos conhecemos eu estava em um relacionamento à distância que não estava dando certo”.

“Acabamos saindo juntos antes de oficializar a separação do meu ex, então acredito que isso não foi bem recebido por ele”, finalizou a mulher.

Leia também: Mulher fica irritada após o marido se recusar a alterar o som do despertador

Para os usuários da plataforma, ela deve conversar com o companheiro e tentar entender os reais motivos que o levam a agir desta forma.

“Você sabe o motivo pelo qual isso o deixa incomodado? Eu passo a noite fora de vez em quando e meu marido apenas da risada quando eu chego”, comentou uma pessoa.

“Vocês precisam sentar e conversar sobre isso. Sejam honestos e tentem entender por qual motivo isso realmente o incomoda a ponto de pensar em cancelar o casamento”, sugeriu outra.