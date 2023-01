Casal discute após um deles decidir comer comida quente e rejeitar preparo da namorada

Um usuário do Reddit de gênero não identificado relatou ter discutido com a namorada, após decidir comer comida quente ao voltarem da patinação no gelo. Por meio do usuário u/ItsTooColdForThat, ele contou ter se recusado a comer a salada de frango feita pela parceira.

“Ontem fui patinar no gelo com minha namorada. Terça-feira é um dos dias dela para jantar, então ela fez salada de frango. Quando vi a salada de frango, admito que fiz uma careta. Ela reagiu como se quisesse dizer: ‘O que, qual é o problema?’”, iniciou o relato, nesta quarta-feira (4).

“Eu disse que estávamos lá fora no frio a tarde toda e que não tinha disposição para comida fria. Ela falou que estávamos dentro, o calor estava marcando 23° graus e nós dois vestíamos roupas quentes e secas, então estava quente o suficiente para comer salada”, continuou.

O usuário relatou querer apenas algo para se aquecer por dentro. Contudo, sua namorada achou “ridículo”, já que suas “entranhas estariam quentes”.

“A essa altura, estávamos andando em círculos, então avisei que só ia esquentar uma sopa e falei a ela para ir em frente e começar a comer, pois voltaria em alguns minutos”, escreveu.

Reação na rede social

Ao sair da cozinha com sua sopa, a namorada se mostrou chateada por seu parceiro ter se recusado a comer sua salada.

“Ela disse que é falta de educação torcer o nariz para algo que alguém fez para você”, finalizou.

Ao questionar aos usuários da rede sobre sua atitude com a parceira ter sido negativa ou não, os redditors imprimiram suas considerações. O comentário mais votado criticou a forma como o autor conduziu a situação.

“Teria matado você dizer: ‘Isso parece delicioso, mas vou pegar um pouco de sopa para acompanhar?’”, criticou um deles.

“Não vou negar que você poderia ter usado melhor suas palavras para não insultar a comida de sua namorada, mas gostaria de acrescentar também que, às vezes, fazer uma careta é uma reação não intencional. Deveria ter se controlado melhor e escolhido melhor suas palavras e provavelmente até mesmo ter ficado chateado consigo mesmo. Mas ter uma mudança momentânea na expressão facial devido a ver algo que você não gosta é bastante normal”, reparou outro usuário da rede.

