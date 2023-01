Cabeça decapitada com máscara de homem-aranha achada por correio seria de uma criança, aponta perícia

Cabeça decapitada com máscara de homem-aranha achada por correio seria de uma criança Reprodução - Infobae

Funcionários do correio da Argentina, que deveriam providenciar um envio do que supostamente seria de máscaras do personagem homem-aranha aos Estados Unidos, foram surpreendidos ao descobrir que a encomenda na verdade continha uma cabeça humana.

Segundo detalha o portal UOL, embora o remetente tenha informado que estava enviando um “brinquedo de homem-aranha”, os colaboradores do serviços desconfiaram do conteúdo ao passar pelo scanner.

E, o que era apenas uma suspeita, acabou-se confirmando, quando os funcionárias da empresa argentina encontraram a cabeça decapitada e que havia sido mumificada.

Detalhes adicionais da história

Depois de realizada a análise correspondente, a perícia determinou que a vítima se tratava de um menino com idade entre 9 e 12 anos.

Como forneceu dados falsos sobre sua identidade, a polícia argentina trabalha agora para tentar localizar o sujeito que solicitou o envio que seria entregue para uma celebridade de reality em Nova York.

Por fim, dentre as suspeitas das autoridades, que estão investigando o caso, estão: a possibilidade de se tratar de um caso de tráfico humano ou uma tentativa de assustar tal celebridade.

