Após ser roubada, mulher expulsa o irmão e a namorada dele de sua casa

Uma mulher está temendo ser alvo de críticas depois de decidir expulsar o irmão, e a namorada dele, de seu apartamento. Segundo relato, ela descobriu que parte do dinheiro do aluguel foi roubado e o jovem casal era o único com acesso ao local.

De forma anônima, a mulher conta sua história no Reddit onde pede por apoio já que não sabe como a decisão será recebida pelo casal e por seus familiares, ainda mais depois que a namorada de seu irmão anunciou estar grávida.

“Eu e meu marido estamos abrigando meu irmão e sua namorada, de 19 e 18 anos, desde novembro. Eles tiveram um problema em seu antigo apartamento e foram expulsos pelo casal de amigos que dividia o espaço com eles”, conta a mulher.

“Meu irmão não é uma pessoa fácil de lidar e tem um histórico bem problemático de mentiras, roubos e confusões, então eu não queria precisar confiar nele dentro da minha casa especialmente quando eu e meu marido estamos fora dela. Logo, nossa primeira condição para abrigá-los foi que ele precisaria encontrar um emprego em 1 mês e conseguir outro lugar para morar”, explica.

Segundo a mulher, em duas semanas o irmão conseguiu um novo emprego, mas não levou muito tempo para ser demitido. Em alguns dias ele conseguiu uma vaga temporária para trabalhar no mesmo lugar que a namorada, mas logo veio outra revelação inesperada.



Durante a noite de Natal, a mulher conta que foi surpreendida quando o irmão e a namorada anunciaram que estão esperando pelo primeiro filho. Com isso, ela e o marido, que já estavam tendo problemas com algumas atitudes do casal, ficaram completamente irritados.

“Nós já estávamos tendo problemas com eles morando com a gente, mas depois disso ficamos extremamente irritados! Eles não tem como nos ajudar a pagar pelas despesas e ainda assim não se preveniram e vão trazer um bebê ao mundo”, conta a mulher.

Com as contas ficando cada vez mais apertadas por causa dos moradores extras em casa, a mulher e seu marido precisaram fazer um empréstimo para conseguir pagar o aluguel.

“Meu marido foi ao banco pegar o dinheiro e o deixou no bolso de sua calça, que ele acabou esquecendo no banheiro de casa ao tomar banho. Passaram-se apenas algumas horas e quando fomos pegar o valor notamos que estava faltando uma parte”.

Sabendo que as únicas outras duas pessoas com acesso ao local eram seu irmão e a namorada, ela e o marido decidiram confrontar o casal que prontamente negou a acusação.

“Estou farta disso, vou conversar com eles mais tarde e dizer que eles só poderão ficar aqui até o fim do mês. Desde o começo eles sabiam que teriam apenas 3 meses para procurar um novo lugar e não fizeram nada para isso!”.

Para os usuários do Reddit, ela está tendo a atitude correta principalmente ao considerar os últimos acontecimentos: “Você está correta. Se eles estão roubando e arrumando confusão é um risco tê-los em sua casa. As despesas deles também vão aumentar muito com a gestação, eles precisam começar a pensar no futuro”.

“Você fez tudo o que podia para ajudá-los, agora eles tem que se virar já que além de não agradecer o apoio ainda roubaram de você”, comentou outra pessoa.