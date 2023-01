[VÍDEO] Viral: Cachorro engana dono e foge de casa para o bar

Um cachorro está viralizando nas redes sociais por tomar uma atitude pouco usual: ao dar aquela famosa “fugidinha” de casa, típica desse tipo de animal de estimação, escolhe ir para o... bar.

Dengoso, como é chamado por seus tutores, não consegue ficar longe dos bares da vizinhança. Toda vez que Weder Mendes Lima não o encontra em casa, é bem provável que ele está junto aos companheiros humanos de bebedeira.

“Uma hora da manhã e o bonito estava no bar até agora esperando eu buscar ele”, contou Weder, em um vídeo no TikTok. “Eu dou conta, meu filho? Como faz com você? Você vai ter que morar no bar”, reclamou, em tom de brincadeira.

Os vídeos mostrando as peripécias de Dengoso têm alcançado milhares de pessoas em todo o Brasil. Em um dos vídeos, por exemplo, já foram 1,5 milhão de visualizações.

E não é sempre o mesmo boteco: o cachorro gosta de variar e frequenta todos os estabelecimentos da região.

“Ele sempre fez isso, deu as fugidas dele. Ele sempre está nos bares. Ele faz isso desde quando eu resgatei ele das ruas. O bairro inteiro conhece ele”, disse Weder, em entrevista ao portal G1. “Não tem como segurar ele em casa, senão ele adoece. Se ele não der as voltinhas dele, ele adoece”, justificou.

Em uma ocasião, Weder tentou disciplinar o pet, preocupado com essas saídas. “Eu tentei deixar ele mais nos fundos da casa para não facilitar as fugas dele mas percebi que com o passar dos dias, ele passou a fazer greve de fome”, contou.

Dengoso foi adotado pelo casal Weder e Dieuler Angelo, que são pais do pequeno José Antônio. Os quatro moram em Anápolis, cidade do interior de Goiás.

