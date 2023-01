Vídeo: tigre ataca domador e por pouco não o devora na frente do público

Ataque de tigre durante apresentação no circo (Reprodução/Twitter)

Um vídeo gravado durante uma apresentação circense mostra a reação do público no momento em que um domar é atacado pelas costas por um tigre dentro de uma jaula, em uma apresentação na cidade de Surbo, na Itália.

O domador atacado chama-se Ivan Orfei, sobrenome muito ligado à tradição circense na Europa e no Brasil, e ele tem 31 anos. O incidente foi registrado em 28 de dezembro do ano passado.

O ataque ocorreu quando ele interagia com um dos tigres na jaula, que estava em uma plataforma. Eram dois. Um deles o atacou pelas costas, mordendo sua perna e depois tentando atingi-lo na garganta, o golpe mortal preferido de qualquer felino. Orfei já se apresentava com os tigres há muito tempo e nunca havia tido problema algum.

O domador escapou da morte graças a um dos assistentes de palco, que invadiu a jaula e atacou o animal com uma mesa, conseguindo afastá-lo de Ivan, que já sangrava muito. O animal que estava na plataforma permanece imóvel durante todo o ataque. Caso ele tivesse se juntado ao outro animal, o domador não teria chances.

Ele foi levado ao hospital com ferimentos profundos no pescoço e na perna, mas por sorte nenhuma artéria ou órgão importante foi atingido e ele não corre mais risco de morte.

O animal passou por exames veterinários e não tem qualquer ferimento, mas a Associação de Defesa dos Animais pediu que a Justiça verifique as condições em que o tigre é mantido pela equipe do circo, alegando que esses animais muitas vezes são submetidos a treinamentos contínuos e violentos, o que pode desencadear um elevado nível de estresse no animal e justificaria o ataque. A associação pede ainda que o ataque não seja usado como justificativa para sacrificar o tigre.