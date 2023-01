Noiva se enfurece após a madrinha se recusar a vê-la antes do casamento

Uma noiva ficou completamente revoltada com sua madrinha ao descobrir que ela não poderia comparecer a uma festa realizada um dia antes do casamento. Apesar de saber que era o aniversário da amiga ela não considerou isso um “bom motivo”.

Conforme publicado pela noiva no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a noiva decidiu se casar no dia seguinte ao seu aniversário, que coincidentemente também é o mesmo dia do aniversário de seu noivo e de uma de suas madrinhas.

“Eu pedi a minha madrinha que dividisse um quarto de hotel comigo na noite anterior ao meu casamento para ela estar ao meu lado desde as primeiras horas do dia. Ela concordou, mas disse que não sabia se poderia chegar antes pois poderia ter planos para seu aniversário”, conta.

No entanto, o marido da madrinha tinha outros planos, que foram diretamente comunicados à noiva com uma certa antecedência.

Ela não gostou da atitude da madrinha

Segundo a noiva, o marido de sua amiga entrou em contato para informar que tinha preparado uma surpresa para a esposa o que incluía um dia romântico finalizado com um show.

“Ele organizou uma série de surpresas românticas que terminavam em um show. Tudo foi feito sem ela saber, então ele decidiu me avisar com antecedência para eu poder me planejar para lidar com a ausência dela na véspera do casamento”.

“Eu disse a ele que era imprudente fazer algo assim um dia antes do casamento sendo que ele sabia das responsabilidades dela como madrinha. Desabafando com outra madrinha eu disse a ela que me senti ignorada por ele nem mesmo ter pensado me me convidar para o show para que eu e minha amiga tivéssemos uma noite tranquila antes do meu casamento”, conta a noiva.

Para os usuários da plataforma, seus sentimentos em relação a amiga são “sem sentido e egoístas”.

“Parece que você apenas está tentando tirar proveito de uma amiga, deixe ela aproveitar o aniversário com o marido”, comentou uma pessoa.

“Seu casamento é especial para você, mas isso não te dá o direito de acreditar que sua madrinha vai deixar de lado o aniversário dela para focar somente em seu casamento”, comentou outra.