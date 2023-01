Noiva acusa a prima de revelar propositalmente a gravidez durante seu casamento

Uma mulher ficou completamente furiosa depois que a gravidez de sua prima foi “acidentalmente” revelada em seu casamento. Apesar de um anúncio oficial não ter acontecido na ocasião, a noiva conta que a prima apareceu “visivelmente grávida” na celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu discutir seu caso no Reddit onde pediu a opinião de outras pessoas sobre sua decisão de não comparecer ao chá de bebê de sua prima.

De forma anônima, ela revela que sentiu que seu casamento se tornou uma “festa de revelação da gravidez” depois que o vestido usado pela prima revelou sua barriga de grávida e fez com que todos os comentários da recepção fossem sobre o novo bebê da família.

“Minha prima tem 19 anos e seu marido 25, mesmo eles chegando silenciosamente e não anunciando a plenos pulmões a gravidez o vestido dela era revelador o suficiente”, conta a mulher.

“Em pouco tempo meu casamento e a recepção se transformaram em uma celebração da gravidez da minha prima, que apenas aceitou as felicitações de todos”.

Ela ficou furiosa com a situação

Segundo relato da noiva, as coisas complicaram quando os convidados passaram a abordá-la para parabenizar sobre o novo bebê da família.

“Não consegui deixar de pensar que ela tinha intenções claras e maliciosas ao aparecer usando aquele vestido. Todos só falaram da gravidez durante o meu casamento”.

“Acabei levando as coisas como dava, mas fiquei extremamente magoada e pensando em não ir ao chá de bebê dela por conta de sua atitude mesquinha no meu casamento”, finaliza a mulher.

Leia também: Irmão é expulso do casamento da irmã ao fazer uma sessão de fotos com a esposa

Para os usuários do Reddit, ela está agindo de forma irracional já que a prima não tinha como “parecer menos grávida” durante o casamento.

“O mundo não para de girar só porque é o dia do seu casamento! Talvez você devesse se concentrar mais no seu casamento do que na gravidez da sua prima”, comentou uma pessoa.

“Você está errada por pensar que ela agiu propositalmente para estragar seu casamento. Na verdade ela tentou ser o mais respeitosa possível durante o casamento e não fez alarde sobre a gestação”, comentou outra.