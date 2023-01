Mulher ser enfurece após a mãe desrespeitar os planos para seu aniversário

Uma das partes mais esperadas de uma festa de aniversário está justamente no momento de cortar, e comer, os doces e bolos. No entanto, para uma mulher grávida, esta parte da comemoração deixou de fazer sentido depois que ela descobriu estar sofrendo de diabetes gestacional.

Conforme publicado pelo The Mirror, ela contou sua história em uma postagem feita no Reddit onde também acusa sua mãe de ter “arruinado completamente” a comemoração de seu aniversário após ignorar seus pedidos para “não servir doces”.

“Estou esperando meu segundo bebê e desenvolvi um quadro de diabetes gestacional. Desde então eu estou em uma dieta extremamente rigorosa para manter meu bebê seguro, o que envolve não consumir doces”, conta a mulher.

“Alguns dias antes do Natal eu fiz aniversário e minha mãe é uma excelente confeiteira e cozinheira, então tradicionalmente ela nos pergunta que bolo queremos em nosso aniversário. Neste ano disse a ela para trocar o bolo por uma tábua de frios já que não posso comer doces durante a gestação, mas ela disse que os convidados iam pedir algo doce, então sugeri fazer morangos com chantilly para eu poder comer também”.

Ela não seguiu as recomendações da filha

Segundo a mulher, a mãe decidiu não seguir suas orientações e preparou uma série de cupcakes cobertos com creme de manteiga, o que a enfureceu.

“Normalmente eu apenas ficaria quieta pois não quero que todos sofram só por eu não poder comer doces, mas eu já tinha passado a festa toda selecionando o que eu podia ou não comer além de ter que ver todos bebendo e se divertindo e eu, obviamente, sem poder acompanhar”.

“Isso acabou sendo complicado para mim e eu decidi ir para outra sala quando os cupcakes foram servidos. Pouco tempo depois meu marido me encontrou e veio se sentar comigo”, conta a mulher.

No entanto, ao perceber a ausência da filha, a mãe não ficou contente: “Ela ficou chateada e disse que eu agi de forma imatura e a envergonhei. Mas eu estou rabugenta e grávida, além disso sempre meu aniversário é comemorado no Natal o que me da a sensação de nunca ter um aniversário sobre mim”.

Para os usuários do Reddit, ela agiu da forma correta ao priorizar sua saúde e a do bebê: “Desde que sua mãe perguntou especificamente o que você queria e ignorou seus desejos eu entendo totalmente sua situação. Você merecia uma chance e não ter suas necessidades ignoradas”, comentou uma pessoa.

“Você agiu com calma uma vez que sua mãe não considerou suas necessidades alimentares mesmo depois de você reforçá-las”, finalizou outra.