Mulher exige pagamento para não contar ao irmão que ele foi traído pela esposa

Na tentativa desesperada de esconder sua infidelidade, uma mulher está pagando há anos pelo silêncio da irmã de seu marido. Segundo relato, ela foi pega no flagra enquanto tinha um caso extraconjugal e agora é obrigada a pagar para não ter a traição revelada.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso em questão aconteceu há 2 anos e desde então ela vive preocupada com a possibilidade da cunhada revelar tudo a seu marido.

“Minha cunhada está fazendo minha vida ser um verdadeiro inferno nos últimos dois anos. Ela descobriu um segredo e vem me chantageando desde então, ameaçando revelar toda a verdade para seu irmão”.

Segundo a mulher, enquanto estava tendo um encontro com seu amante em um bar a irmã de seu marido a flagrou e decidiu dar a ela duas opções para não entregar sua descoberta.

“Ela me ligou no dia seguinte e disse que ou eu pagava a ela por seu silêncio, ou ela ligaria para meu marido e contaria tudo o que aconteceu”.

Ela não sabe como lidar com a cunhada

Reconhecendo sua situação e seus erros, a mulher afirma que está sem saber como lidar com a cunhada diante de toda a situação e das constantes chantagens feitas por ela.

“Ela passou por dificuldades financeiras quando seu empreendimento faliu. Basicamente ela me chantageou para dar a ela toda a herança que recebi após a morte do meu pai como uma forma de manter sua loja funcionando. Com o dinheiro em mãos ela prometeu ficar quieta sobre o que viu”.

Leia também: Ela descobriu que o companheiro estava mentindo, mas acabou levando a culpa

“Eu sei que eu estou pagando pelas minhas ações e deveria parar de ter pena de mim mesma por ter me colocado neste buraco, eu definitivamente mereço isso e tenho vergonha de ter traído meu marido”.

“Embora eu tenha consciência de que agi errado, também acho que minha cunhada está agindo de forma tão ruim quanto eu. Que tipo de pessoa cobra para não contar a verdade para seu irmão”, finaliza a mulher que enviou sua história para uma coluna de desabafos online.